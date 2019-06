Pescara, aggressione in via Umbria: il commento del sindaco sindaco

PESCARA – Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha così commentato l’episodio di cronaca segnalato dall’Arci Gay,relativo alla aggressione di due giovani brasiliani:

«L’aggressione fisica è inaccettabile e stigmatizzabile indipendentemente dalle cause che l’hanno scatenata: i gesti di violenza e di intolleranza vanno infatti condannati senza se e senza ma. L’episodio segnalato dall’Arci Gay contro due ragazzi brasiliani in via Umbria riporta in primo piano la necessità di garantire maggior sicurezza ai cittadini, ai turisti e a quanti hanno scelto di vivere a Pescara. Nell’esprimere ai due ragazzi la solidarietà mia personale e dell’Amministrazione comunale, ribadisco l’impegno nel volere assicurare il controllo del territorio e la vivibilità in una città come Pescara che ha una consolidata tradizione di apertura e tolleranza.

Invito le vittime dell’aggressione a sporgere formale denuncia per condurre a identificare chi si è macchiato di tale vile gesto, e auspico che le Forze dell’Ordine facciano al più presto chiarezza su quanto reso noto dall’Arci Gay. Un contributo in tal senso potrebbe arrivare dalle telecamere posizionate nella zona, che avranno un ruolo sempre più importante in un sistema integrato di videosorveglianza, che la mia amministrazione ritiene significativo per la tutela e la tranquillità dei cittadini».