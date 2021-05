Pescara, 350mila euro per il dissesto idrogeologico a San Silvestro

PESCARA – “Esprimo soddisfazione per la delibera approvata oggi dalla giunta regionale con la quale viene disposto lo stanziamento di 350.000 euro destinati a opere di riequilibrio dei fenomeni di dissesto idrogeologico in atto a San Silvestro di Pescara, conseguenti anche al grande incendio che colpì quella zona lo scorso 31 agosto 2020”.

È il commento dell’assessore comunale alla Protezione Civile Eugenio Seccia al provvedimento adottato dall’Esecutivo abruzzese. Seccia ha rivolto un ringraziamento sia al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che al Governatore Marco Marsilio per la sensibilità dimostrata rispetto a una situazione che destava e desta non poca preoccupazione, raccogliendo quindi le istanze della popolosa frazione del capoluogo adriatico. Da sottolineare come la somma stanziata vada in parte a ristorare economicamente anche parte dell’interventi effettuati dal Comune all’indomani dell’incendio stesso.

Il 31 agosto, come si ricorderà, l’incendio interessò un’area nella zona di strada Fonte Locca, in particolare coinvolse sottobosco e sterpaglie, non distante dalle antenne della Rai e da alcune abitazioni. La colonna di fumo che si alzò fu visibile a chilometri di distanza per molte ore.