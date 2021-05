Vaccinazioni e servizi sanitari a Chieti Scalo, intesa tra Asl e Comune

Incontro tra il direttore generale, Thomas Schael, e il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Grande attenzione al tema delle vaccinazioni

CHIETI – Miglioramento della viabilità e dell’accesso al Pala UdA e riconversione dell’ex asilo Peter Pan per restituire rapidamente servizi sanitari essenziali allo Scalo: si è concluso con un’intesa importante l’incontro che si è svolto questa mattina in Direzione Asl tra il direttore generale, Thomas Schael, e il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Grande attenzione è stata posta al tema delle vaccinazioni e dei siti nei quali sono eseguite nel capoluogo, che ogni giorno fanno registrare grandi numeri, innalzando notevolmente le percentuali delle persone già immunizzate. Un dato, quindi, più che confortante per una città che registra zero contagi da Covid-19 da alcuni giorni.

Analizzato anche il tema delle code che si formano in alcuni momenti della giornata all’esterno del Pala UdA, causando disagi ai cittadini in attesa di essere vaccinati: tutti concordi sulla necessità di apportare misure correttive per migliorare l’accesso evitando di appesantire la circolazione delle auto. Il Comune si è reso disponibile a fare la sua parte con una segnaletica adeguata e con la partecipazione attiva di volontari che possano gestire il flusso delle persone in arrivo e farsi carico dell’accoglienza.

Di straordinaria importanza la condivisione del percorso che porterà, con gradualità e per fasi successive, al ripristino dei servizi sanitari essenziali a Chieti Scalo: al sindaco è stata ufficializzata l’approvazione, da parte di Rete ferroviaria italiana, del progetto presentato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti per la riqualificazione degli spazi dell’ex stazione, dove sarà ubicato il nuovo distretto sanitario. Il via libera espresso dai vertici della società alla proposta progettuale Asl apre quindi la strada al perfezionamento dell’accordo e, a seguire, all’avvio dei lavori che saranno a carico di Rfi. Ma al fine di accelerare i tempi per assicurare alcune prestazioni di tipo territoriale ai cittadini dello Scalo, Asl e Comune hanno confermato la scelta di destinare a tali attività l’ex asilo “Peter Pan” di via Madonna delle Piane: il sindaco ha espresso la volontà di mettere a disposizione la struttura, che accoglierà temporaneamente alcuni servizi distrettuali. Quando il nuovo distretto sarà operativo, a conclusione dei lavori nell’ex stazione, il “Peter Pan” sarà destinato al consultorio.

«Sono estremamente soddisfatto di questo incontro – ha commentato Ferrara – che ha chiarito incomprensioni e dissipato dubbi. Abbiamo trovato soluzioni condivise per il bene della cittadinanza, sia sul fronte delle vaccinazioni sia del distretto sanitario dello Scalo. Adesso andiamo avanti sul percorso che abbiamo disegnato animati dalla volontà di fare presto e bene, nel segno di una sinergia necessaria».

Di analogo tenore le parole del direttore generale della Asl: «Teniamo fede agli impegni presi – ha sottolineato Schael – perché quello del distretto sanitario è un progetto sul quale abbiamo lavorato con convinzione, nell’obiettivo di dare ai cittadini di Chieti Scalo servizi di qualità in una struttura adeguata sotto il profilo strutturale. C’era un gap da recuperare e ci stiamo impegnando in quella direzione, grazie anche alla collaborazione con il Comune. Siamo tutti dalla stessa parte: la tutela della salute di questa comunità».