L’AQUILA – In occasione della 731ª edizione della Perdonanza Celestiniana, che si terrà all’Aquila dal 23 al 30 agosto 2025, il Museo Nazionale d’Abruzzo ha deciso di ampliare gli orari di apertura delle proprie sedi e del Parco archeologico di Amiternum, offrendo così a famiglie, cittadini, turisti, associazioni e centri estivi un’opportunità unica per scoprire il patrimonio culturale abruzzese.

La sede di Via Tancredi da Pentima sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 19. L’unica eccezione sarà lunedì 25 agosto, giorno di chiusura settimanale.

Il Bastione Est del Castello Cinquecentesco, che ospita il celebre Mammut, sarà invece visitabile tutti i giorni con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:30), e con un’apertura straordinaria serale dalle 19:00 alle 23:00, per chi desidera vivere l’esperienza museale in un’atmosfera suggestiva e fuori dal comune.

Anche il Parco archeologico di Amiternum sarà accessibile gratuitamente per tutta la durata dell’evento. L’Anfiteatro e il Teatro seguiranno orari differenziati, pensati per favorire la visita in diversi momenti della giornata. Ad esempio, il 23 e 24 agosto l’Anfiteatro sarà aperto dalle 8:30 alle 19:30, mentre il 25 agosto l’orario sarà dalle 10:00 alle 18:00. Nei giorni successivi, gli orari varieranno tra mattina e pomeriggio, offrendo flessibilità ai visitatori.

Biglietti e informazioni utili

Per quanto riguarda i biglietti delle sedi museali di Via Tancredi da Pentima e del Castello, il costo è di 7 euro per il biglietto intero e 2 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni (fino al giorno del compimento del 25° anno). L’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni e per tutte le categorie previste dal Ministero della Cultura, consultabili al linkcuktura.gov.it/agevolazioni

I biglietti possono essere acquistati direttamente in biglietteria oppure online, tramite il portale museiitaliani.it o la App Musei Italiani.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Museo Nazionale d’Abruzzo al numero +39 0862 085900, via PEC all’indirizzo mn-abr@pec.cultura.gov.it o via email a mn-abr@cultura.gov.it. Il museo si trova in Largo Tornimparte, 1 – 67100 L’Aquila.