60 artisti per il Museo delle Genti d’Abruzzo: ecco quando

Dal 17 novembre al 1° dicembre la mostra “Percorsi d’Arte Contemporanea. 60 artisti per il Museo delle Genti d’Abruzzo” con le opere donate da alcuni dei più significativi autori contemporanei del panorama nazionale

PESCARA – Dopo il successo delle precedenti 9 edizioni, domenica 17 novembre alle ore 19:00 presso la sala “G. Favetta“ del gilardi, in via delle Caserme 58 a Pescara, sarà inaugurata la mostra “Percorsi d’Arte Contemporanea. 60 artisti per il Museo delle Genti d’Abruzzo” con le opere donate da alcuni dei più significativi autori contemporanei del panorama nazionale. I lavori degli artisti saranno poi battuti all’asta domenica 1 dicembre dalle ore 17:00 e il ricavato servirà per sostenere le attività istituzionali della Fondazione Genti d’Abruzzo ONLUS.

La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino al 30 novembre e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13.00, il sabato dalle 9:00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00, la domenica dalle 16.30 alle 19.00. Informazioni sul sito del Museo all’indirizzo www.gentidabruzzo.it oppure al numero 085.4510026.

Questi gli artisti che hanno aderito all’iniziativa e hanno donato le loro opere: Ubaldo Bartolini, Alberto Biasi, Andrea Boldrini, Rosette Bonello, Fabrizio Campanella, Tonino Caputo, Tommaso Cascella, Bruno Ceccobelli, Arturo e Celso Ceccobelli, Giuseppe Cipollone, Piero Cipollone, Gioia Cleonice, Bruno Colalongo, Ilenia Colazzilli, Laura Conti, Carlo Marcello Conti, Sebastian Contreras, Giancarlo Costanzo, Marcella D’Amico, Fabio De Poli, Paolo Dell’Elce, Claudio Dell’Osa, Giuliano Della Casa, Alfredo Di Bacco, Luciano Di Gregorio, Gino Di Paolo, Peppe Esposito, Antonio Frailes, Maurizio Gabbana, Omar Galliani, Guido Giancaterino, Piero Gilardi, Elisabetta Gut, Arrigo Lora Totino, Luigi Mainolfi, Pierpaolo Mancinelli, Enrico Manera, Roberto Micolucci, Giordano Montorsi, Sandra Moss, Franco Mulas, Magdalo Mussio, Giuseppe Muzii, Michele Palazzi, Claudio Penna, Ottavio Perpetua, Mario Persico, Lamberto Pignotti, Mauro Pispoli, Pino Procopio, Gualtiero Redivo, Massimo Ruiu, Alfredo Saino, Lorenzo Speziale, Danilo Susi, Vittorio Tapparini, Tiziana Torcoletti, Stefano Turrini, Wainer Vaccari, Canziana Virtù.

Durante la mostra sarà disponibile il catalogo con le riproduzioni di tutte le opere esposte, consultabile anche sul sito del Museo delle Genti all’indirizzo www.gentidabruzzo.com.