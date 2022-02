“Per fortuna ci siamo persi”, Maurizio Serafini presenta il libro a Giulianova

GIULIANOVA – Che si tratti di partire al seguito di una carovana di saltimbanchi e artisti per attraversare il Sahara, affrontare pirati malesi e isole proibite in preda a reminiscenze salgariane, oppure realizzare un fotoromanzo satirico durante una spedizione in Himalaya, Maurizio è pronto a godersi gli imprevisti.

Le storie surreali e verissime di un globetrotter che esce spesso dalla strada segnata, e con un pizzico di azzardo e di poesia ci offre un inno allo spirito libero, e un po’ folle, del viaggiatore. Venti avventure pirotecniche attraverso il globo, per regalare un sorriso e una lacrima a tutti i giramondo.

Gli eventi ed i corsi si terranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid19 vigenti nel periodo; obbligo del green pass e della mascherina

Maurizio Serafini

Maurizio Serafini è guida escursionistica e ambientale, ha esplorato l’Himalaya e le Ande, e soprattutto i suoi amati Appennini. Cantautore e musicista esperto di strumenti etnici a fiato, porta la musica in cammino e il cammino nella musica. Nel 2010 ha scoperto “Il Cammino Francescano della Marca”, di cui ha curato la guida, insieme a Luciano Monceri, pubblicata da Terre di mezzo.