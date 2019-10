“Per amore dell’Italia”, oggi appuntamento a Spoltore

SPOLTORE – Il Partito Democratico si mobilita “Per amore dell’Italia”, come da slogan lanciato dal segretario nazionale Nicola Zingaretti. Anche Spoltore aderisce alla campagna nazionale con tre gazebo nelle frazioni di Santa Teresa, Villa Raspa e nel capoluogo.

Si legge nella nota del segretario del Circolo Pd di Spoltore, Leandro Fedele. :”Nella mattinata di domenica 6 ottobre, fino alle 13, incontriamo e ascoltiamo le persone per rilanciare l’immagine del partito e creare un nuovo canale di comunicazione con i nostri amministratori”.

“I risultati non sempre convincenti delle ultime tornate elettorali hanno creato un’immagine negativa del nostro partito, che tuttavia è ancora la seconda forza politica del paese e amministra con efficacia e razionalità tantissime amministrazioni locali, come è il caso di Spoltore, oltre ad avere da pochissimo un ruolo di governo”.

Proposte per cambiare, volantinaggi e iniziative per il tesseramento sono gli obiettivi annunciati della mobilitazione che, sul territorio di Spoltore, coinvolgerà il piazzale antistante il parco “Marino Di Resta” a Santa Teresa, il Parco di Villa Raspa, Piazza Gioacchino Di Marzio.

“Siamo pronti a parlare con i cittadini per raccogliere opinioni e confrontarci E chi lo vorrà potrà unirsi al Partito per far contare di più la sua voce” – conclude Fedele.