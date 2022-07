Passaggio gestione A24 e A25 ad Anas, la nota dell’On. Pezzopane

Presso la Sala Belinguer del Gruppo Pd alla Camera riunione con i sindaci dei comuni di Lazio e Abruzzo interessati dall’autostrada A24 e A25

L’AQUILA – “Seguiamo con attenzione il passaggio della gestione delle autostrade abruzzesi A24 e A25 dalla società concessionaria Strada dei Parchi ad Anas. Abbiamo fortemente voluto l’incontro di oggi per ascoltare le vostre preoccupazioni e richieste, per cercare di raggiungere insieme un obiettivo comune. Il passaggio ad Anas deve essere seguito con attenzione, sia per la salvaguardia dell’occupazione e di tutti gli occupati senza lasciare indietro nessuno, che per noi è una priorità, sia per migliorare l’efficienza delle strutture, velocizzare gli interventi di messa in sicurezza e tenere bloccate le tariffe, riducendole fino all’azzeramento, per i pendolari. Auspico che il ministero apra un tavolo nella fase di discussione del decreto al Senato, faccia un confronto con le parti sociali e con gli enti locali. Quando si passa da una concessione privata ad una pubblica lo Stato deve essere una figura amica. Credo sia importante anche costruire un tavolo di lavoro con il governo per arrivare ad una soluzione che sia giusta ed adeguata. La sentenza del TAR e l’annunciato ricorso del governo al consiglio di Stato ci preoccupa, una fase di incertezza e di contenzioso non aiuta l’economia abruzzese. Al senato i senatori Pd hanno presentato emendamenti al decreto. Se ci sono spazi di dialogo è bene percorrerli. Manteniamo aperto il canale con i sindaci e siamo pronti a rivederci nei prossimi giorni“. Lo ha dichiarato la deputata abruzzese del Pd Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo nel corso di una riunione con i sindaci dei comuni di Lazio e Abruzzo maggiormente interessati dall’autostrada A24 e A25, svoltosi presso la Sala Berlinguer del Gruppo Pd alla Camera. La delegazione era coordinata dalla Sindaca di Carsoli Velia Nazzarro.