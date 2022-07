Confidimpresa Abruzzo, approvato il bilancio 2021

Bomba:“Siamo soddisfatti e dopo la pandemia ripartiamo dai nostri Soci. Ci avviamo verso il pareggio di bilancio per la prossima annualità”

“Dopo la pandemia vogliamo ripartire dai Soci che sono la nostra spina dorsale. Abbiamo superato tanti ostacoli ed oggi, come il bilancio 2021 dimostra, stiamo superando le criticità dovute all’accantonamento sulle garanzie deteriorate, e ci avviamo verso il pareggio di bilancio per la prossima annualità. E’ un bilancio che quando ci siamo insediati, tre anni e mezzo fa, era un miraggio. Un bilancio che traccia un solco e mette le basi per una evoluzione del mondo dei Confidi e per le nuove sfide”.

E’ la dichiarazione del Presidente di Confidimpresa Abruzzo, Fabrizio Bomba, durante l’assemblea per l’approvazione del bilancio che si è svolta a Fossacesia presso il Supporter Deluxe Hotel. Il bilancio è stato illustrato da Ermando Bozza, consulente tecnico, presente Luciano De Angelis, presidente del Collegio Sindacale. “Un lavoro di squadra che sta dando i suoi frutti” – ha detto Bomba riferendosi ai componenti del Consiglio di Amministrazione Luca Annibale, Marcello Di Menno Di Bucchianico, Antonio Di Menno Di Bucchianico, Roberto Gentile, Marco Memmo, Mayk Gnagnarella ed al direttore Dario Buccella.

Il ruolo del Confidi è stato ed è importante ed in un mondo in continua evoluzione bisogna sempre mantenere ferma quella che è la mission: agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Gli accordi con i principali partner bancari vanno in questo senso, trovare soluzioni per supportare le PMI.

“Pur nella burrasca che caratterizza tutte le imprese e, di conseguenza, anche il Confidi che presta garanzie per i propri Soci, ma grazie all’efficientamento e ad una oculatezza della gestione, il risultato è assolutamente positivo. C’é una proiezione nel futuro di questo Confidi necessaria a garantire servizi ai Soci. Sappiamo tutti ormai che le regole bancarie di accesso al credito cambiano e cambieranno nei prossimi mesi in modo importante, il Confidi oltre a prestare le garanzie per agevolare l’accesso al credito, dovrà aiutare i propri Soci anche ad organizzarsi, a strutturarsi per affrontare al meglio la sfida per il futuro che richiederà piani industriali, attenzione alla sostenibilità, sarà questa la chiave di volta.” Ha dichiarato Ermando Bozza, nell’illustrare lo strumento finanziario.

“Con la stessa responsabilità con cui ci siamo caricati di tante problematiche, ricordo i diversi eventi negativi che abbiamo avuto, l’accorpamento delle banche, la pandemia, abbiamo lavorato per rispettare le convenzioni con gli istituti di credito tutelando, al tempo stesso, i nostri associati. Questa cooperativa rinasce per volontà di un gruppo che ha tanta volontà e spirito di appartenenza nel rispetto di ciò che è stato fatto negli anni” ha aggiunto il Presidente Bomba raccogliendo l’applauso ed il consenso dei Soci presenti.

“Con la forza di tutti andiamo avanti ed otterremo il risultato, quel risultato che porterà benefici alle nostre attività e quindi ci darà la possibilità di continuare a svilupparci e portare ricchezza a questo territorio” Ha concluso Bomba.