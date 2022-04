Pasquetta Experience a Civitella Messer Raimondo:il programma

Il 18 aprile nel piccolo borgo abruzzese una giornata per tutti, all’insegna di natura, cultura e specialità civitellesi

CIVITELLA MESSER RAIMONDO – In occasione della Pasquetta 2022, l’associazione di promozione sociale e turistica La Radura APS in collaborazione con l’amministrazione comunale presenta Pasquetta Experience nel Borgo di Civitella Messer Raimondo: una giornata all’insegna di natura, cultura e specialità civitellesi.

Il piccolo borgo abruzzese adagiato su una collina lambita dai fiumi Verde, Aventino e dal lago Sant’Angelo, all’interno del Parco Nazionale della Maiella – Geoparco Mondiale dell’UNESCO – si fa promotore di iniziative sulla valorizzazione territoriale e del patrimonio culturale con l’obiettivo di coinvolgere una comunità sempre più ampia, attirare visitatori da ogni dove, creare dei momenti di socialità e aggregazione.

Il prossimo evento, Pasquetta Experience nel Borgo, in programma lunedì 18 aprile, prevede una serie di appuntamenti nel centro storico del Comune rivolti a tutti, grandi e piccoli, che abbiano il desiderio di trascorrere una giornata di svago e di benessere, respirando autenticità e natura.

La giornata inizia alle ore 10:00 con il laboratorio didattico-ricreativo “La Natura in Gioco” per bambini e ragazzi dai sei anni in su. Prosegue, dalle 11:30, con lo “Urban Trekking”: una visita guidata accompagnati da esperti conoscitori del posto attraverso le amenità del paese. Alle ore 13:00 si terrà il pic-nic presso la Villa Comunale a base di prodotti enogastronomici locali. Sarà possibile degustare il pranzo al sacco nella versione vegetariana e non, a base di ingredienti a Km0.

Riprende dalle ore 16:00 la passeggiata “Visita e Gusta Civitella Messer Raimondo” con possibilità di degustare la Torta di Mandorle Civitellese, specialità tipica