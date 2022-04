Pasquetta 2022 ad Aielli con tante attrazioni e turisti

AIELLI – “5000 presenze hanno animato la Pasquetta 2022 ad Aielli. Oggi tante persone hanno scelto arte, storia, natura e astronomia, con i tour dei murales, le passeggiate in montagna e le attività alla Torre delle Stelle. Siamo agli inizi di una lunga programmazione piena di eventi che ad Aielli ci accompagnerà per tutta l’estate. Borgo Universo è il museo a cielo aperto di Aielli che quest’anno sarà arricchito da nuove forme d’arte, e nuove scommesse per il territorio intero. Abbiamo ancora tanto da fare per far rinascere con arte e cultura la Marsica e l’Abruzzo, il bello deve ancora venire!” si legge nella nota del sindaco di Aielli, Enzo Di Natale.

