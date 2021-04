Pasqua 2021, le iniziative di Insieme per Chieti

Consegnato nelle mani di Cristiano Vignali del Censorino Teatino delle uova pasquali da consegnare alle famiglie della città

CHIETI – Continua l’azione del movimento cittadino Insieme per Chieti. La sera di giovedì 1 aprile 2021, alla presenza di alcuni membri del direttivo, il Presidente Massimiliano Milozzi ha consegnato nelle mani di Cristiano Vignali del Censorino Teatino delle uova pasquali da consegnare a famiglie della nostra città.

“Un piccolo gesto -ha commentato l’ex consigliere comunale Luigi Milozzi– che vuole far sentire la nostra vicinanza ai cittadini. Anche per ricordare, se ce ne fosse bisogno, che il nostro gruppo è sempre pronto ad ascoltare le loro istanze, per cercare di risolvere sul campo e, soprattutto senza polemiche, le problematiche dei vari quartieri”.

“Ringraziamo il movimento civico Insieme per Chieti che ci ha donato le uova pasquali che verranno la vigilia di Pasqua distribuite fra le famiglie bisognose della città, in particolar modo fra quelle con bambini. Aumenta sempre più chi ha bisogno in questo momento di difficoltà economica, ma dall’altro canto, sono sempre più i cittadini solidali che ci aiutano nella rivoluzione sociale che abbiamo intrapreso da un anno a questa parte con la Spesa Sospesa del Censorino Teatino” ha commentato Cristiano Vignali.

Tratto da www.censorinoteatino2013.blogspot.it