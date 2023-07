Paolo Malara torna ad allenare il Pescara Pallanuoto stagione 2023/24

PESCARA – Il Pescara Pallanuoto dà il bentornato a mister Paolo Malara. Il 63enne allenatore genovese, protagonista dello squadrone biancazzurro che conquistò il Triplete nel 1987, torna sulla panchina del Delfino a tre anni di distanza dall’ultima volta. Mister Malara infatti, ha già allenato il Pescara Pallanuoto dal 2018 al 2020, con due campionati di serie A2, raggiungendo i play-off promozione prima dello stop dettato dal Covid.

Allenatore di enorme esperienza, nazionale e internazionale, con trascorsi in Francia e in Iran oltre alla guida del Settebello alle Olimpiadi di Pechino 2008, nelle ultime due stagioni Malara ha guidato la formazione del Waterpolo Palermo, raggiungendo prima e mantenendo poi la serie A2.

A Pescara, città cui il mister è profondamente legato sia sotto l’aspetto professionale che personale, Malara torna per riprendere quel progetto ambizioso lasciato anche causa Coronavirus. Con lui, la società guidata dalla presidentessa Stefania Scolta vuole rilanciare l’ambiente biancazzurro, dopo una stagione come quella scorsa chiusa con la retrocessione in serie B. L’obiettivo è senz’altro quello di recuperare l’A2 quanto prima, ed è anche per questo che la società pescarese ha già inoltrato la domanda per chiedere il ripescaggio.

Indipendentemente dalla categoria, il contratto triennale che andrà a legare la Pescara Pallanuoto e mister Malara, rappresenta la migliore garanzia circa un progetto che vuole guardare nel lungo periodo e vuole abbracciare l’intero settore giovanile, chiamato a diventare serbatoio di risorse da consegnare alla prima squadra.

“Siamo tutti molto contenti che mister Malara abbia accettato la nostra proposta” dice con soddisfazione la presidentessa del Pescara Pallanuoto Stefania Scolta. “Con lui vogliamo avviare un nuovo progetto per riportare il Pescara Pallanuoto nel posto dove merita di stare. Allo stesso tempo, siamo convinti che un tecnico della sua esperienza possa rappresentare la giusta guida per far crescere i tanti ragazzi delle giovanili”.

Nei prossimi giorni mister Malara è atteso in città per la firma del contratto e l’assunzione dell’incarico.