Paolo De Cesare su scadenza acconto IMU del 16 giugno

Si sarebbe aspettato che il Comune di Chieti spostasse la scadenza del 16 giugno per la propria quota di competenza dell’acconto IMU

CHIETI – Paolo De Cesare ha dichiarato di registrare a malincuore che non c’é nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale di Chieti in merito alla prossima imminente scadenza dell’acconto IMU, prevista per il 16 giugno.

In un contesto nazionale e segnatamente della città di Chieti di grossa difficoltà economica e sociale a seguito della pandemia e in un momento di coraggiosa e difficilissima ripartenza, si sarebbe aspettato che il Sindaco Umberto Di Primio “avesse mutuato l’azione rapidissima di molti suoi colleghi, indipendentemente dal colore politico, i quali hanno prontamente posticipato e addirittura in parte stornato la quota di pertinenza dell’ente locale di questo importante tributo.E invece, ad oggi nulla è stato fatto, motivo per il quale ho formalizzato presso il protocollo generale del comune, a nome di tutta la coalizione che rappresento, un’istanza di storno di tre mensilità e posticipazione della prossima scadenza dell’IMU per la quota di propria competenza”.

“Su questa, come su tutte le altre politiche di rilancio post Covid, sarò vigile e risoluto -ha concluso- per la tutela di ogni categoria sociale e per tornare a credere in un futuro diverso e migliore”