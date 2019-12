Le Panthers Roseto oggi ospitano al PalaMagetti la SMIT Roma

Alyssa Rospo: “Mi aspetto di giocare una partita con meno errori difensivi possibili, oltre alla solita grinta e tenacia: vogliamo prenderci un’altra vittoria di squadra. Noi siamo pronte, e voi? “

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – A quasi un mese di distanza dall’ultima volta (era il 10 novembre contro Aprilia), le Baia del Re Panthers Roseto tornano finalmente al PalaMaggetti per ospitare la SMIT Roma domani alle 19:30. La lontananza dal pubblico amico non ha comunque frenato la corsa delle biancazzurre: tre vittorie con un +83 di scarto complessivo, mantenendo il primato in classifica.

Un violento virus influenzale ha colpito molte atlete condizionando la settimana di allenamenti, ma ormai da diverse partite le nostre Pantere devono convivere con qualche problema di organico. E anche stavolta servirà massima concentrazione: le capitoline hanno sì 4 punti in classifica, ma in quattro delle sei sconfitte stagionali il margine non ha superato i due possessi.

L’atleta Alyssa Rospo (nella foto): “La classifica della SMIT non deve assolutamente indurci a prendere sottogamba questa partita. Ci alleniamo duramente tutte le settimane per raggiungere piccoli step che fanno la differenza: come dice qualcuno, sono le sfumature a dar vita ai colori. Gli infortuni e questo virus hanno provato a metterci in difficoltà, ma coach Franco Ghilardi ci ha compattate ancora di più ricordandoci quanto ognuna di noi sia importante per la squadra. Mi aspetto di giocare una partita con meno errori difensivi possibili, oltre alla solita grinta e tenacia: vogliamo prenderci un’altra vittoria di squadra. Noi siamo pronte, e voi? Vi aspettiamo in tanti e forza Panthers!”.

PROGRAMMA 10° GIORNATA

Elite Roma-Orvieto

San Raffaele-Stella Azzurra

Aprilia-Magic Chieti

Pallacanestro Roma-Antoniana Pescara

Baia del Re Panthers Roseto-SMIT Roma

Basket Roma-Esquilino

Roma XVI-Academy Latina

CLASSIFICA

San Raffaele 16

Baia del Re Panthers Roseto 16

Stella Azzurra 14

Aprilia 14

Esquilino 12

Antoniana Pescara 10

Orvieto 10

Elite Roma 8

Roma XVI 8

Basket Roma 4

Magic Chieti 4

SMIT Roma 4

Academy Latina 2

Pallacanestro Roma 2