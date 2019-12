Lisciani sconfitta 6-1 a Celano: cronaca e tabellino

CELANO – Ennesimo ko per la Lisciani Calcio a 5, che cade in casa dello Sport Center Celano 6-1. Teramani mai in partita, con una reazione tardiva che ha portato al gran gol di Antonio Di Febo. Da segnalare il debutto dell’ultimo arrivato Falconi e un possibile errore tecnico arbitrale sul sesto gol marsicano.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo squillo locale con Panacci a mandare a lato dal limite. Sport Center che sblocca al 6’, quando Cotturone riceve sulla sinistra e insacca in allungo col mancino, 1-0. Lisciani che si fa viva 6’ dopo, con il tiro svirgolato di Marcone che termina ampiamente fuori. Dall’altra parte, letale la compagine marsicana quando Panacci raccoglie una respinta corta di Marinucci e manda sotto la traversa il 2-0. Celano vicino anche al terzo centro quando Lancia, da terra, si gira e manda verso il sette, Marinucci devia e la sfera bacia la traversa. Al 20’ Marinucci lancia direttamente per Rucco che cerca la botta al volo ma sfiora appena. Rossetti impegna il portiere teramano con un esterno mancino diretto a fin di palo, è solo corner. Allo scadere occasionissima teramana: Marcone aziona Di Giandomenico, tiro-cross ribattuto, alla fine sfera ancora a Marcone che scarica da posizione centrale e Pompili respinge. Si va all’intervallo così. In avvio di ripresa, Cotturone chiama alla parata bassa Marinucci dalla sinistra. Poi il numero 11 spara a lato una punizione dal limite e stessa sorte per una stoccata di Lancia.

Continue battute a lato dei marsicani, come quando, al 12’, Rossetti cerca di piazzare col mancino a giro all’incrocio sul palo opposto mancando di un nulla il bersaglio. Si fa vivo anche Paris che, liberatosi della marcatura di Di Febo, indirizza all’angolino, ma Marinucci risponde presente. Al quarto d’ora della ripresa, Rossetti supera il portiere in uscita, tenta il recupero Di Giandomenico, che non riesce ad evitare il 3-0. Marcone cerca di scuotere i suoi con un tocco da centrocampo, para Pompili senza patemi. Al 21’ ecco il quarto gol marsicano, con una rasoiata su punizione di Contestabile che fredda Marinucci.

Avanza la Lisciani, con Passamonti stoppato in uscita da Pompili e, sul ribaltamento di fronte, Lancia piega le mani dell’estremo difensore teramano con un destro in allungo, 5-0. Rucco se ne va sulla destra e scarica sull’esterno della rete, poco dopo è Di Febo, su lancio dalla difesa, a sfiorare la marcatura ospite al volo. Altra conclusione di Passamonti da lontano, blocca Pompili che subito dopo stoppa l’avanzata di Marcone. Il gol della Lisciani arriva al 29’, quando Marcone dà centralmente a Di Febo, botta da fuori che termina all’incrocio. Allo scadere, tiro libero dello Sport Center, Tomassini scivola sul dischetto, ma raccoglie Cotturone che piazza in rete il 6-1 finale nonostante le proteste per un doppio tocco di Tomassini che sembrava evidente. Continua la striscia negativa degli aprutini, che ora attendono la battistrada Atletico Silvi nella prossima partita.

TABELLINO

Sport Center – Lisciani C5 6-1 (2-0)

Sport Center: Iacomini, Pompili, Contestabile, Crescimbello, D’Andrea, Panacci, Lancia, Paris, Rossetti, Cotturone, Tomassini, Lumacone. All. Di Domenico

Lisciani Calcio a 5: Fazzini, Passamonti, Cipollini, Di Giandomenico, Falconi, Marcone, Marini, Di Febo, Rucco, Marinucci. All. D’Angelo

Arbitri: Nicola Verì (Lanciano) e Adriano Baldassarre (Vasto)

Reti: 2 Cotturone, Panacci, Rossetti, Contestabile, Lancia (S), Di Febo (L)

Ammoniti: Di Febo (L)

Espulsi: nessuno

Recupero: 1’ pt; 2’ st