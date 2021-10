Panthers Roseto – Lanini Pink Basket Terni: la presentazione del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Archiviato l’ottimo debutto sul campo di Viterbo, per le ARAN Cucine Panthers Roseto è ora tempo di presentarsi al pubblico amico del PalaMaggetti: domani pomeriggio alle ore 18:00 le ragazze di coach Orlando ospiteranno la Lanini Pink Basket Terni, e potranno finalmente farlo con le porte del palasport riaperte a tutti i possessori di green pass.

Un aspetto certamente non secondario, ripensando al periodo pre-lockdown quando le Pantere portarono 700 spettatori a sostenerle: l’obiettivo è di ricreare pian piano quell’entusiasmo che possa fare dell’impianto rosetano la sesta giocatrice in campo, oltretutto con una squadra giovane e volenterosa che sembra perfetta per appassionare il pubblico del Lido delle Rose.

Dal punto di vista tecnico, la formazione umbra è squadra da prendere con le molle: sia per il valore delle sue ottime giovani, che Roseto ha constatato anche nella passata stagione quando uno dei tre KO stagionali arrivò proprio in Umbria, sia per l’entusiasmo sull’onda del successo di domenica scorsa su Frascati.

Appuntamento a domani pomeriggio, con la partita che sarà diretta dagli arbitri Di Sabatino di Mosciano e Mignogna di Chieti.

PROGRAMMA 2°GIORNATA

GIRONE A

Sabato 30 ore 17:00 Campobasso-Ants Viterbo

Sabato 30 ore 18:00 Aprilia-Elite Roma

Domenica 31 ore 18:00 Panthers Roseto-Terni

Domenica 31 ore 20:30 Frascati-Bull Latina

GIRONE B

Sabato 30 ore 18:00 Orvieto-Smit Roma

Sabato 30 ore 18:15 Stella Azzurra-Magic Chieti

Sabato 30 ore 20:00 Esquilino-Basket Roma

Sabato 30 ore 20:30 Willie Rieti-San Raffaele

CLASSIFICA GIRONE A

Panthers Roseto 2

Campobasso 2

Aprilia 2

Pink Terni 2

Frascati 0

Bull Latina 0

Elite Roma 0

Ants Viterbo 0

CLASSIFICA GIRONE B

Basket Roma 2

Esquilino 2

Stella Azzurra 2

San Raffaele 2

Orvieto 0

Smit Roma 0

Magic Chieti 0

Smit Roma 0