Panthers Roseto – Lanini Pink Basket Terni in diretta: dove vedere la partita

Torna in campo la squadra rosetana alle ore 18 per il recupero della seconda giornata di andata. Il match sarà visibile sui canali Facebook e YouTube

ROSETO DEGLI ABRUZZI – A quattro giorni di distanza dalla netta vittoria del PalaMaggetti (57-30 il finale), Panthers Roseto e Lanini Pink Basket Terni tornano a sfidarsi questa sera alle ore 18:00 per il recupero della seconda giornata di andata, naturalmente a campi invertiti. Per le ragazze allenate da coach Ghilardi sarà la prima uscita interregionale della stagione (finora l’unica trasferta era stata quella di Pescara), a cui seguirà quella di sabato 17 a Orvieto per chiudere questa prima fase.

Roseto ha di fatto già staccato il pass per la poule promozione, a cui accedono le prime due di ogni gironcino, con quattro vittorie in altrettante gare. Ma questi due test saranno comunque molto importanti per fortificare gli equilibri di un gruppo che non ha avuto un vero precampionato alle spalle, in vista di una seconda fase dove il margine di errore sarà ridotto al lumicino (soltanto la prima classificata accederà allo spareggio finale).

Le biancazzurre non avranno a disposizione Scoglia e Schena, ma l’organico ha già dimostrato in queste prime giornate di essere profondo e ben attrezzato in tutti i reparti, a maggior ragione dopo il positivo esordio di Roberta Lunadei. Appuntamento per le ore 18:00, con la partita che sarà trasmessa in diretta sui nostri canali Facebook e YouTube.

GIRONE A – CLASSIFICA

Panthers Roseto 8*

Antoniana Pescara 6

Pink Basket Terni 4*

Azzurra Orvieto 0

*=una partita da recuperare