Panther Roseto – San Raffaele Roma 66-55: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Vincerla così ha ancora più valore. Perché non è stato tutto facile, anzi: un ottimo San Raffaele ha chiuso avanti il primo tempo 32-36, giocando una partita gagliarda che ha messo a lungo in difficoltà le Pantere. Che però, con un secondo tempo che rasenta la perfezione, l’hanno ribaltata e vinta 66-55 brindando al nuovo corso di coach Iris Ferazzoli con una vittoria di importanza inestimabile.

Sì, perché al di là dell’aspetto emotivo, i due punti di ieri hanno una straordinaria valenza per la classifica: le ARAN Cucine Panthers possono infatti brindare ai playoff con due turni di anticipo, e avendo ribaltato il -3 dell’andata basterà una vittoria nelle ultime due uscite per essere certe del secondo posto e quindi del ritorno in casa nel primo turno. In cui, chissà, queste due squadre potrebbero anche ritrovarsi.

Tornando sul campo, mandare a bersaglio undici giocatrici sulle dodici impiegate è la fotografia della partita: l’allenatrice argentina ruota tanto e bene, ottiene risposte da tutte, e non è un caso che le sue ragazze (contro un San Raffaele privo di Zappellini, e con De Marchi tenuta 11 punti sotto la sua media stagionale) vadano al doppio nel finale, contro un mai domo San Raffaele tra cui spicca la leadership in campo di Grattarola (che, con tutto il rispetto per la categoria, è giocatrice di un’altra categoria) e della 25enne coach Sara Ciccalotti, che a dispetto della giovane età ha le idee chiarissime su come far giocare le sue ragazze.

E adesso, un’utilissima settimana di pausa dal campionato aiuterà a sedimentare i concetti di coach Iris Ferazzoli, con la tranquillità di chi sa che i playoff li andrà comunque a giocare. E con due partite estremamente interessanti (sabato 23 alle 20:30 sul campo del Basket Roma, domenica 1 maggio alle 18:00 al PalaMaggetti contro la Stella Azzurra) per arrivarci.

TABELLINO

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO-SAN RAFFAELE ROMA 66-55 (20-19; 32-36; 50-42)

ROSETO: Marini, Albanese 7, Lucente 2, Zanetti 10, Azzola 7, Schena 6, Duran Calvette 6, Lucchesini 13, De Vettor 2, Kotnik 4, Atanasovska 4, Rizzati 5. Coach: Orlando.

SAN RAFFAELE: Grattarola 20, Ciaccioni 12, Daniele, Garau 2, Panariti 9, De Marchi 4, Meshki, Bellanti, Andreassi, Cupellaro 8. Coach: Ciccalotti.

POOL PROMOZIONE-6°GIORNATA

ARAN Cucine Panthers Roseto-San Raffaele Roma 66-55

Magnolia Campobasso-Esquilino 52-51

Pink Terni-Stella Azzurra 61-64

Virtus Aprilia-Basket Roma 52-61

CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 20

ARAN Cucine Panthers Roseto 16

San Raffaele Roma 14

Basket Roma 14

Esquilino 10

Magnolia Campobasso 10

Pink Terni 8

Virtus Aprilia 4

PROSSIMO TURNO (23-24 aprile)

Basket Roma-ARAN Cucine Panthers Roseto

Stella Azzurra Roma-Magnolia Campobasso

Esquilino-Pink Terni

San Raffaele-Virtus Aprilia