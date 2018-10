Pallavolo Teatina oggi in campo per la prima di campionato

A Ostia le neroverdi testeranno le loro condizioni contro una squadra giovane ma ben organizzata. Le parole del capitano Michela Culiani

CHIETI – Dopo una lunga serie di amichevoli e un mese e mezzo di preparazione atletica e allenamenti, è finalmente giunto il momento delle gare ufficiali per la rinnovata CO.GE.D. Pallavolo Teatina 2018/2019. Si gioca a Ostia sabato 13 ottobre ore 18:30. C’è grande curiosità nell’ambiente per vedere all’opera una squadra che riparte da alcune delle certezze dello scorso anno (Lupidi opposto, Mazzarini e Michetti liberi, Kus al centro, Perna, Matrullo e Di Tonto in banda) e tante novità: reparto alzatrici completamente cambiato rispetto allo scorso anno (Ricchiuti e Frate), due schiacciatrici con curriculum da categoria superiore (Culiani e D’Angelo), due centrali di sostanza e di prospettiva (Galiero e Greco). In panchina sempre lui, Alceo Esposito, pronto a riscattare una stagione deludente e a riportare il volley teatino su livelli che da troppo tempo sono lontani.

Il primo avversario della stagione, la Volley Group Roma, è squadra giovane ma ben organizzata, il classico avversario che non deve essere sottovalutato.

Lo sa bene Michela Culiani, appena arrivata a Chieti ma già insignita della fascia di capitano:

“Non mi aspettavo di ricevere la fascia, ma ovviamente ne sono felice. Corinne Perna, il precedente capitano, è una persona degna di stima, sia dentro che fuori dal campo, e il suo gesto di lasciarmi la fascia mi ha fatto piacere e mi ha reso orgogliosa, dandomi una motivazione in più per onorare questa maglia. Credo che arriviamo in modo positivo a questo primo impegno: abbiamo lavorato tanto, fisicamente stiamo bene e pure dal punto di vista del gioco stiamo crescendo molto. Dobbiamo sforzarci di giocare in modo semplice, limitando il numero di errori (perché forse ne commettiamo un po’ troppi) e cercando al contrario di dare più continuità al nostro gioco. Il mio inserimento nella squadra e nell’ambiente neroverde è stato molto naturale e sono contenta dei rapporti che abbiamo già costruito nello spogliatoio.

Con alcune compagne, specie con le più giovani, c’è una differenza di età notevole, ma grazie a loro mi sento ancora una ragazzina! Scherzi a parte, siamo un bel gruppo e ci tengo soprattutto a che si veda quando giochiamo la nostra fame di vittorie, perché questa è una squadra che ha fame. Non conosco molto bene la Volley Group, so che è una squadra giovane ma certamente sarà ben messa in campo, perché a guidarla c’è Remo Celeschi, che è uno dei migliori allenatori del Lazio per quanto riguarda i settori giovanili. Magari peccheranno di esperienza, ma sono sicura che saranno ben organizzate e svolgeranno bene il loro compito. Noi cercheremo le prime risposte, per capire a cosa possiamo ambire in questa stagione. Personalmente sono molto contenta dell’atteggiamento e delle qualità tecnico-atletiche della squadra, che peraltro siamo riuscite a mostrare solo in parte nelle amichevoli. Abbiamo tutto per fare bene… ora tocca a noi!”