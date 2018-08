Michela Culiani nuovo colpo di mercato della Pallavolo Teatina

Romana di nascita, la ventinovenne schiacciatrice è stata avversaria delle neroverdi lo scorso anno con la maglia del Mesagne. Michela porta talento, personalità ed esperienza in una squadra giovane

CHIETI – Sesto nuovo innesto e tredicesimo pezzo del roster 2018/2019 per la CO.GE.D. Pallavolo Teatina. Il team neroverde si rinforza ulteriormente nel reparto schiacciatrici, assicurandosi le prestazioni di un’atleta che porta, oltre alle sue doti tecniche e fisiche, quel bagaglio di esperienza e di personalità che spesso è mancato nelle ultime stagioni a Chieti.

Nata nel gennaio 1989, Michela Culiani compirà trent’anni nel corso della stagione ormai alle porte e vanta alle sue spalle una lunga esperienza in B1 con le maglie, fra le altre, di Marsala, Casette dʼEte, Corciano, San Donà di Piave e Baronissi. L’anno scorso è stata avversaria della CO.GE.D. nelle fila del Mesagne, sfiorando la partecipazione ai playoff.

Giocatrice prolifica in attacco e più che affidabile in ricezione, arriva a Chieti dopo una trattativa durata due anni e concretizzatasi principalmente grazie ai suoi sforzi, perché per vestire la maglia neroverde Michela è venuta incontro a tutte le richieste della società, facendo anche un sacrificio dal punto di vista economico. È quindi con grande gioia e riconoscenza che la società annuncia il suo arrivo a Chieti.

“La gioia c’è anche da parte mia, perché ho voluto fortemente questa maglia. Da parecchio tempo ero in contatto con il presidente, una persona con la quale c’è stima reciproca e la cui competenza in questo sport è indubbia, nonostante la giovane età. Ho voluto Chieti per la grande ambizione che c’è dietro questo progetto e perché ho visto la qualità della squadra che si stava allestendo. Inoltre, dopo tanti anni in giro per l’Italia avevo davvero voglia di riavvicinarmi a casa, a Roma, e dal vicino Abruzzo potrò tornare molto più spesso. Saremo cinque schiacciatrici, un bel numero che garantirà concorrenza tra di noi e qualità, con la possibilità di confrontarsi quotidianamente e di migliorarsi l’un l’altra.

A Chieti ritrovo Ramona Ricchiuti, già mia palleggiatrice a Mesagne, ma conosco anche Izabela Kus e Ilaria D’Angelo, con la quale gioco da quando eravamo ragazzine, essendo entrambe di Roma. Le altre compagne ho potuto conoscerle da avversarie, so il loro valore e anche per questo sono fiduciosa per il campionato. Con i miei 29 anni sarò la “chioccia” del gruppo, per la prima volta in carriera, ma sono pronta a trasmettere quello che è stato trasmesso a me nel corso degli anni nei vari spogliatoi che ho vissuto. Con tutte le componenti, dentro e fuori dal campo, sia tecniche che umane, potremo essere protagoniste tutte insieme di una bella stagione”.