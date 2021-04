Pallavolo Teatina, un weekend di successi: ecco come é andata

Prima, storica vittoria della giovanissima Connetti.it in serie C. Trionfano anche Under 15 e Under 17 nei rispettivi campionati di categoria

NOCCIANO – Un fine settimana da incorniciare: così si potrebbe definire il weekend appena vissuto dalla Pallavolo Teatina, grazie ai risultati raccolti dalle sue squadre. Il riferimento non è dunque solo alla vittoria esterna della Connetti.it di Giorgio Nibbio, vincitrice al tie-break sul campo della Lucky Wind Trevi e ancora pienamente in corsa per la qualificazione playoff in B1.

La Connetti.it di serie C, allenata da Lavinia Diodato, ha raccolto ieri a Campobasso, e anch’essa al quinto set, il suo primo, storico successo. Giova ricordare che la formazione neroverde è composta interamente da ragazze provenienti dal settore giovanile teatino, in particolare dalle formazioni Under 15 e Under 17. Il progetto messo su la scorsa estate dalla società, che puntava proprio sulla crescita delle ragazze del vivaio attraverso il loro utilizzo in un campionato di buon livello, al cospetto di formazioni composte da “grandi”, sta dunque producendo, dopo tanti e costanti miglioramenti in allenamento, settimana dopo settimana, anche i primi punti in gara.

È invece netto e senza macchia il percorso delle formazioni Under 15 e Under 17 nei rispettivi campionati di categoria. Entrambe guidate dalla panchina da Simone Gualtieri, le due compagini sono state protagoniste di due convincenti vittorie: l’Under 17, giovedì, ha superato 3-0 il Penne, mentre l’Under 15 ha battuto ieri mattina, con il medesimo punteggio, lo Spoltore.

I risultati sul campo stanno dunque dando ragione all’investimento fatto in estate dalla società, che si è posta l’obiettivo sul lungo periodo di diventare un modello per il settore giovanile, e non solo a livello regionale.