Scafa, nuovo parco giochi inclusivo al Parco di Villa Bianca

SCAFA – Al via dal 19 aprile i lavori di riqualificazione del Parco di Villa Bianca a Scafa. Oggetto dei lavori un nuovo Parco giochi inclusivo, uno spazio completamente rinnovato, dove ogni bambino potrà giocare e socializzare con gli altri in totale sicurezza, senza barriere e limitazione alcuna. Si legge nella nota dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Ing. Daniela Di Paolo:

“Il progetto, prevede la realizzazione di una grande area giochi con pavimentazione antitrauma in gomma colato e la posa in opera di due nuove infrastrutture ludiche: un grande “playground” inclusivo dotato di giochi multifunzionali a ponte e altalena. La nuova struttura ludica, grazie all’assenza di barriere architettoniche e alla dotazione di pavimentazione in gomma colato, è idonea per l’utilizzo anche e sopratutto da parte di bambini con disabilità motoria. Il progetto del nuovo parco inclusivo è finanziato con fondi del Ministero, per un importo complessivo di 30.000 euro ed interesserà un’area di circa 100 metri quadrati. I lavori saranno eseguiti dalla ditta URBANIA SLR. Nelle prossime settimane sono in progetto altri 2 interventi: la posa in opera della pavimentazione antitrauma nell’area giochi del Giardino della Memoria e la ristrutturazione dell’area giochi nella piazza della contrada De Contra. Come da programma nei prossimi mesi saranno oggetto di intervento aree gioco da realizzare in altre zone del paese.( Tratturo- Pianapuccia, Bellavista)”.