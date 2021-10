Pallavolo, Sieco Impavida Ortona e Polisportiva Francavilla ancora insieme

Il Progetto di Eccellenza vedrà la sinergia di Polisportiva Francavilla e della Sieco Impavida Ortona per Serie C e Under 15 e 17

ORTONA – Si rinnova anche per questa stagione la collaborazione tra la Sieco Service Impavida Ortona e la Polisportiva Francavilla in quello che viene definito un Progetto di Eccellenza. Un’unione di forze col fine di formare un gruppo con gli elementi più promettenti che parteciperanno a campionati regionali e di categoria Under sia del settore maschile che di quello femminile.

Questa collaborazione ha già raggiunto importanti traguardi. Lo scorso anno, infatti, la sinergia tra la Polisportiva Francavilla e la Sieco Ortona ha portato i ragazzi Under 15 ad essere dapprima i Campioni D’Abruzzo e poi al decimo posto nazionale.

Il Progetto di Eccellenza al livello maschile vedrà quindi la collaborazione della Polisportiva Francavilla e della Sieco Service Impavida Ortona per la Serie C e le Under 15 e 17.

I ragazzi della Serie C e dell’Under 17 saranno guidati dal Mister Gervasio Iurisci, mentre l’Under 15 è affidata alle cure di Denis Scarponi. Continua la collaborazione anche per quanto riguarda il settore femminile. Nello specifico si uniranno le forze per la Serie C e per l’Under 18 entrambe guidate da Luca Liberatoscioli