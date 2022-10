Pallavolo Chieti 1996 si allenerà anche nella palestra del Pomilio

L’assessore Pantalone: “Risultato ottenuto grazie alla piena sinergia con la dirigente e la Provincia di Chieti”

CHIETI – “Si allenerà anche nella palestra dell’Istituto Pomilio la Pallavolo Chieti 1996, compagine a cui avevamo trovato già una sede nella palestra di via Amiterno. Con il nuovo spazio a disposizione, possiamo dire di aver risposto a tutte le esigenze che ci erano state manifestate”, così l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone.

“Grazie alla sinergia con la dirigente della scuola, la professoressa Grazia Angeloni e con la Provincia di Chieti eil suo Ufficio Tecnico, rappresentato dall’ingegner Paolini, siamo riusciti a trovare l’ulteriore casa che la squadra cercava – spiega l’assessore – La palestra del Pomilio ed è adeguata alle loro esigenze e alle competizioni che devono fare, persino omologata per ospitare sfide che ci auguriamo siano vincenti per la nostra città. Ringraziamo la Provincia per la piena e fattiva sinergia manifestata e la preside Angeloni che ancora una volta ha dimostrato piena disponibilità a ragionare per trovare soluzioni a vantaggio della città, dell’Amministrazione e della comunità sportiva. Il nostro compito è quello di rimettere a regime il vasto patrimonio di spazi che questa città ha. Abbiamo lavorato sodo questi due anni riuscendo a rendere pienamente fruibili i 18 impianti comunali, sia direttamente che indirettamente, a questi si aggiungono le palestre scolastiche che alcune scuole ci hanno reso disponibili in orari extra, pur di dare risposte alla domanda di spazi che le tante associazioni di propongono. Vogliamo che queste realtà non migrino fuori Chieti e questo orizzonte, ancora una volta, si è dimostrato la scelta vincente a vantaggio dei ragazzi e delle realtà di cui sono espressione”.