Toquinho in concerto a Francavilla al Mare il 10 marzo 2023

Annunciato il primo protagonista del nuovo programma che verrà svelato a giorni della stagione teatrale dell’«Auditorium Teatro Sirena» diretta dal maestro Davide Cavuti

FRANCAVILLA AL MARE – Dopo i grandi interpreti delle passate stagioni quali Monica Guerritore, Uto Ughi, Luca Argentero, Federico Buffa, il “Premio Oscar” Nicola Piovani, gli Yellowjackets, Enrico Rava, l’«Auditorium Teatro Sirena», diretto dal maestro Davide Cavuti, si appresta a vivere un’altra stagione di grande livello.

Svelato il primo nome del prossimo cartellone del teatro: Toquinho, star internazionale in esclusiva sul palcoscenico del “Sirena” venerdì 10 marzo 2023. In totale, saranno nove gli appuntamenti in programma all’«Auditorium Teatro Sirena», che il maestro Davide Cavuti ha confezionato per la stagione 2022/2023 con il sostegno dell’assessorato alla cultura guidato da Cristina Rapino e dell’amministrazione comunale di Francavilla al Mare e del sindaco Luisa Russo: la presentazione dell’intero programma avverrà nella prossima settimana con il primo appuntamento fissato per domenica 4 dicembre alle ore 21.

«Sono onorato di poter avere Toquinho, una icona della musica mondiale che ci proietterà nelle atmosfere emozionanti della “saudade” di Tom Jobim e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, di Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque». – ha dichiarato il maestro Davide Cavuti, direttore artistico del Teatro –.

Accanto all’annuncio della prima star che si esibirà al Teatro Sirena, sono stati resi noti anche i vincitori degli “Awards” legati all’ultima stagione teatrale e votati direttamente dal pubblico abbonato: il «Premio Sirena per il miglior spettacolo» è stato vinto da Paola Minaccioni che ha portato in scena “Dal vivo sono molto meglio”; il «Premio Guido Celano», per il miglior interprete è stato vinto da Lina Sastri, mentre il «Premio Ettore Montanaro» per il miglior compositore è stato vinto da Javier Girotto.