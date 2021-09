Pallamano, Santarelli-Campus Italia 41-22: le dichiarazioni a fine gara

Il vice-allenatore Pasquale Maione a fine partita: “Abbiamo bisogno di queste partite ogni settimana”. Sabato a Chieti arriva il Romagna

CHIETI – A Cingoli arriva la prima sconfitta stagionale del Campus Italia nel campionato di Serie A2 maschile. Contro la Santarelli, una delle formazioni più attrezzate del Girone B, i ragazzi della squadra federale vengono superati col risultato finale di 41-22 (p.t. 22-12).

Partita sempre condotta dai marchigiani e godibile per ritmi e giocate. Il primo gol del match lo segna il Campus con De Ruvo dopo 37’’. Al quinto però Cingoli è già in vantaggio sul 3-1 con Mangoni, il più prolifico dei suoi con sette reti complessive. Trascorrono 10’ e D’Agostino in penetrazione insacca il 6-3 alle spalle di Scarcelli. Entrambe le squadre vivono di velocità. La Santarelli trova anche il gol con più continuità: 13-6 del romeno Bosca, poi ancora 17-7 al 24’ e 22-12 all’intervallo.

Il punteggio dà ragione a Cingoli. Al Pala Quaresima si chiude sul 41-22.

Pasquale Maione, vice-allenatore del Campus Italia: “Sapevamo di essere attesi da una squadra forte. Queste sono le partite che ai nostri ragazzi servono come il pane e che auspichiamo di poter giocare ogni sabato e anche di più. Abbiamo visto che c’è tanto lavoro da fare. Dalla nostra c’è il tempo di cui questi giocatori dispongono: hanno tutti 16-17 anni e hanno tempo e modo per migliorare, crescere e arrivare a giocare ai livelli che tutti vogliamo”. La settimana prossima ne «La Casa della Pallamano» arriverà il Romagna, che intanto ieri ha superato Teramo in casa: “Li affronteremo a viso aperto. Noi cerchiamo di portare su ogni campo la nostra pallamano fatta di velocità, difesa forte, ritmi alti. A volte ci riuscirà e altre meno, ma l’obiettivo è far capire ai giocatori come vogliamo che si esprimano le Squadre Nazionali. Per questo in settimana valutiamo le avversarie, sì, ma questo ci interessa relativamente. La priorità resta la crescita tecnica dei ragazzi”.

Sergio Palazzi, tecnico della Santarelli Cingoli: “Oggi è stato molto bello giocare contro una squadra che corre come noi. La partita ha avuto ritmi altissimi: è la pallamano che ci piace e sono contento di avere potuto disputare una partita di questa qualità. Per ciò che ci riguarda, l’aver giocato a questi ritmi limitando molto il numero di palle perse è stato molto importante ed è un segnale di come il nostro gioco, se fatto in un certo modo, possa funzionare molto bene. Sono contento della prestazione fatta, ma abbiamo fatto il primo passo: ora serve continuità”.