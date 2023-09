La presentazione della squadra e degli eventi del prossimo trimestre avverrà il 29 settembre presso il Museo la Civitella

CHIETI – Venerdì 29 settembre, con inizio alle ore 11:00, presso il Museo Archeologico nazionale “La Civitella” di Chieti (via Giuseppe Salvatore Pianell, 1). sarà presentata in conferenza stampa la squadra federale Campus Italia per la stagione 2023-2024. L’evento é organizzato dalla FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball in collaborazione con il Comune di Chieti.

L’accademia della Federhandball coinvolgerà da quest’anno – e fino al 2025 – un nuovo gruppo di 20 atleti di 16 e 17 anni provenienti da tutta Italia e partecipanti al campionato nazionale di Serie A Gold.

Nel corso della presentazione sarà illustrata anche la programmazione degli eventi internazionali ne «La Casa della Pallamano» di Chieti durante il periodo ottobre-dicembre 2023.