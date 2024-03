Pallamano femminile, Italia-Lettonia a Chieti: dove vedere la partita

La diretta dell’incontro, in programma il 3 marzo al Pala Santa Filomena, andrà in onda su Sky Sport Max e in streaming su Pallamano TV

CHIETI – L’Italia della pallamano scenderà in campo domenica 3 marzo contro la Lettonia, al Pala Santa Filomena – «La Casa della Pallamano» di Chieti e dalle ore 18:30, per la 4^ giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2024 femminili. Per le azzurre l’obiettivo è centrare il bis dopo la netta vittoria ottenuta giovedì scorso in trasferta a Dobele: 34-12 convincente e che ha dato alla Nazionale una vittoria che fuori casa le mancava dal novembre 2022.

Il compito della Nazionale sarà quello di blindare il terzo posto, unico scenario possibile per tenere aperti gli scenari di qualificazione. Il Gruppo 4, infatti, è dominato dalle campionesse olimpiche e mondiali della Francia – prime a punteggio pieno – e seguite dalla Slovenia. Prime due posizioni già pressoché definite, ma agli Europei vanno anche le quattro migliori terze di tutti gli otto gironi di qualificazione. Insomma, vincere contro la Lettonia è l’unica strada per restare in corsa in vista delle ultime due giornate in programma ad aprile.

Il CT Giuseppe Tedesco presenta l’impegno: “Siamo intanto molto soddisfatti dell’approccio alla gara avuto giovedì in Lettonia. Abbiamo disputato un eccellente primo tempo e, in generale, abbiamo dimostrato di saper imporre il nostro gioco fuori casa. In campo internazionale non è mai scontato. Per la gara di domani abbiamo chiesto alla squadra di confermarsi, di continuare a lavorare per migliorarsi, crescere e dimostrare che la pallamano italiana femminile è viva e ha voglia di misurarsi a livello internazionale. Il nostro obiettivo primario è il terzo posto. A tendere, dovremo cercare di avvicinarci alla fascia di squadre come la Slovenia, ma questo passa attraverso un lavoro graduale e necessariamente anche attraverso la partita di domani. Dobbiamo continuare a lavorare e farlo convincendo il nostro pubblico a tifare per noi, ad applaudirci, a volerci bene. In Abruzzo la pallamano e la Nazionale si sentono a casa: sono sicuro che anche domani a Chieti ci sarà un seguito importante a sostenerci”.

Il match tra Italia e Lettonia avrà inizio alle ore 18:30. Ingresso libero al Pala Santa Filomena – «La Casa della Pallamano» di Chieti. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Max (canale 203) e in live streaming su NOW e sulla piattaforma federale PallamanoTV.

Formula

Il meccanismo di accesso a EURO 2024 prevede 20 posti, coi primi 16 spettanti alle squadre che chiuderanno al primo e al secondo posto nei rispettivi gironi. I rimanenti quattro, invece, saranno assegnati alle migliori terze classificate, stabilite tramite una speciale graduatoria che terrà conto dei soli risultati ottenuti contro le prime due del proprio gruppo.