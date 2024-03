Pallamaro, Italia – Belgio: dove vedere la partita in diretta tv o streaming

L’incontro, in programma il 17 marzo, avrà inizio alle ore 18:00 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Arena

PESCARA – A due settimane dalla vittoria della Nazionale femminile a Chieti contro la Lettonia, l’Abruzzo si prepara ad accogliere l’Italia maschile. Altro appuntamento internazionale dietro l’angolo: domenica 17 marzo, al Pala Giovanni Paolo II di Pescara e con inizio alle ore 18:00, gli azzurri affronteranno il Belgio nel ritorno del secondo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025. Si ripartirà dal 29-25 dell’andata, risultato col quale gli azzurri hanno superato il Belgio in trasferta grazie ad una eccellente prestazione soprattutto difensiva. L’appuntamento del 17 marzo, in virtù delle concrete chance di passaggio del turno, promette il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dell’impianto adriatico.

Sede a parte, la componente regionale non mancherà neanche in campo. Sono quattro, infatti, gli abruzzesi convocati dal CT Riccardo Trillini: ai soliti noti Andrea Colleluori tra i pali e la coppia formata da Stefano Arcieri e Tommaso De Angelis – per quest’ultimo quattro gol nell’andata giocata ieri ad Hasselt – nel ruolo di ala sinistra, infatti, si è aggiunta la chiamata per Riccardo Di Giulio, classe 1997 teramano ma in forza al Bolzano nel campionato di Serie A Gold.

“Abbiamo vinto la prima partita – dice il CT Riccardo Trillini – ma l’opera non è completa. I ragazzi sono consci di questo e non erano felici fino in fondo a fine gara, perché sanno che potevano fare di più. Conoscendoli, so che lo faranno nel ritorno”. Gli fa eco il 18enne Tommaso De Angelis, uno dei quattro abruzzesi impegnati: “Siamo contenti perché vincere in trasferta non è mai facile, soprattutto in campo internazionale. Siamo stati bravi a reagire ai momenti difficili della gara. Quattro gol di vantaggio sono un buon punto da cui ripartire. Giocare nella mia regione? Rivedrò tanti amici, è sempre speciale giocare qui. Sono sicuro che ci sarà tanto pubblico e tanto calore attorno a noi. Vogliamo ripagare i nostri tifosi con un’altra vittoria per assicurarci il passaggio del turno”.

L’Italia ha fatto rientro giovedì in patria e proseguirà la preparazione per il match di ritorno a Chieti, nel campo amico de «La Casa della Pallamano». Poi, da sabato pomeriggio, trasferimento a Pescara e allenamenti al Pala Giovanni Paolo II, sede del match di domenica (17 marzo) contro il Belgio. L’incontro avrà inizio alle ore 18:00 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Arena, canale 204 del bouquet Sky.

Biglietti

La Federhandball è al lavoro per coinvolgere il tessuto cittadino: ingresso gratuito per le categorie under 14 e over 60, direttamente presentandosi all’ingresso del Pala Giovanni Paolo II (via San Marco). Per tutti gli altri, biglietti acquistabili su www.vivaticket.com o direttamente al palasport nel giorno della gara.

Il 16 marzo stand in piazza Salotto.

Nel pomeriggio di sabato 16 marzo, in collaborazione con le società cittadine HC Pescara e Ogan Pescara, la Federhandball organizza uno stand in Piazza Salotto, finalizzato a invitare la cittadinanza pescarese alla gara del giorno seguente e a promuovere lo sport della pallamano in città. Inoltre, gli azzurri della Nazionale visiteranno alcune scuole primarie, a Pescara e provincia, nella mattina del 15 marzo.