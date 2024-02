Pallamano Romagna-Lions Teramo 35-19: il racconto del match

Vittoria per il Romagna che ha dominato l’incontro contro i Lions Teramo, aggiudicandosi la partita con un largo margine. Un successo importante per la squadra imolese che torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e si posiziona al 5° posto in classifica, a soli 3 punti dalla seconda posizione, mentre gli abruzzesi non riescono a smuovere la classifica.

La partita è stata dominata dal Romagna dall’inizio alla fine, con un Teramo non al completo che ha faticato a reggere il ritmo della squadra di casa. I giocatori del Romagna hanno dimostrato grande determinazione e voglia di vincere, segnando 35 reti contro i 19 della squadra ospite.

Malgrado il risultato la squadra teramana ha comunque lottato in alcuni momenti dell’incontro e il risultato, fin troppo pesante, è dovuto al cronico problema in attacco, troppi i palloni persi o i tiri sbagliati, ma questo è dovuto principalmente alla giovane età di molti giocatori che però avranno, in questa ultima porzione di campionato, la possibilità di migliorare e accumulare quella esperienza che tornerà utile già dal prossimo anno in cui siamo sicuri la squadra di Franco Chionchio tornerà ad essere protagonista quando riuscirà a contenere il problema economico e tentare, in estate, di far rientrare qualche giocatore di scuola Lions sparsi tra Italia e l’Europa.

Il prossimo turno, sabato prossimo, la Lions Teramo affronterà al Palasannicolo’ il Cus Palermo, sarà questo un appuntamento da segnare sul calendario, gli aprutini saranno chiamati a fare una partita super e dimostrare di non essere inferiori a nessuno, i siciliani sono avvertiti.

5^ giornata ritorno

Pallamano Romagna-Lions Teramo 35-19; Sassari-Chiaravalle 25-32; Lanzara-Cologne 27-25; Campus Italia-Camerano 30-33; Palermo-Molteno 25-30; Haenna-San Lazzaro 25-19

Classifica:

Camerano 29, San Lazzaro 23, Chiaravalle 22, Molteno 21, Romagna 20, Cologne 18, Haenna 17, Lanzara 16, Verdeazzurro 12, Palermo e Campus Italia 6, Teramo 2.