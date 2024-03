Haenna – Lions Teramo 31-19: il racconto del match

ENNA – La Lions sabato è andata in Sicilia consapevole di affrontare una squadra galvanizzata dalle ultime cinque vittorie. Il Teramo è anch’essa reduce da un successo di misura, sabato scorso contro il malcapitato Palermo, formazione anch’essa invischiata in zona retrocessione. Il viaggio è faticoso, a notte fonda partenza dalla città aprutina alla volta della capitale, volo da Fiumicino per la Sicilia, discesa in campo e subito dopo viaggio di ritorno.

Nei primi dieci minuti le squadre si affrontano a viso aperto e rimangono in sostanziale equilibrio, poi i siciliani, sostenuti da un bel tifo e da alcune azioni ben fatte fanno prima il sorpasso e poi l’allungo chiudendo la prima frazione con un perentorio 17 a 9. Nel secondo tempo è sempre nel segno dei padroni di casa che non sbagliano, né in attacco e né in difesa, mentre gli aprutini cercano di arginare i siciliani ma la fisicità e una giornata dove tutto riesce lasciano ben poco agli abruzzesi.

Il risultato fin troppo pesante non tragga molto in inganno, il Teramo è stato in campo lottando su ogni palla, è stato fin troppo sfortunato nelle conclusioni e con la panchina corta, la squadra quest’anno ha sofferto la carenza di giocatori esperti, avendo l’ossatura formata da tanti e troppo giovani che però lasciano intravedere un futuro più che roseo. La partita si è conclusa con il risultato di 31 a 19.

7^ giornata ritorno:

Romagna 23 Cologne 19; Sassari 26 Molteno 32; Lanzara 26 Campus Italia 23; Palermo 25 Camerano 28; Chiaravalle 21 San Lazzaro 18 ; Haenna 31 Lions Teramo 19

Classifica:

Camerano 31, San Lazzaro 25, Molteno 22, Chiaravalle 22, Romagna 20, Cologne 18, Lanzara 18, Orlando Haenna 18, Sassari 12, Campus Italia 8, Re Borbone Palermo 6, Lions Teramo 4