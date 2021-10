Posa dell’asfalto sul lato-monti di Viale Gugliemo Marconi dal 18 ottobre

PESCARA – Da lunedì prossimo inizierà l’operazione di posa dell’asfalto sul lato-monti di Viale Gugliemo Marconi. Questa fase, prevista nel contesto del progetto complessivo riguardante l’importante arteria di Pescara, durerà non meno di dieci giorni. L’Impresa Rapino “Strada & Ambiente”, allo scopo di non arrecare disagi alla popolazione e in particolare al traffico veicolare nelle fasce più intense della giornata, lavorerà in orario notturno, così come autorizzato da apposita ordinanza dell’amministrazione comunale firmata nella giornata di oggi.

Le squadre di addetti opereranno a partire dalle ore 19 di lunedì sul lato monti della carreggiata, per un’ampiezza di otto metri, consentendo quindi il transito a doppio senso sul lato mare. Il primo tratto interessato dall’intervento è quello compreso tra la rotonda di piazza Unione e quella all’altezza di via Conte di Ruvo; saranno eseguite, a partire dalla sera, prima la delimitazione delle aree interessate quindi, progressivamente, la scarificazione del fondo stradale e la posa dell’asfalto.

È importante sottolineare come già dal mattino le zone appena asfaltate saranno immediatamente percorribili. Nei giorni successivi si procederà con le ulteriori parti del tracciato stradale di Viale G.Marconi, in direzione sud. Va specificato inoltre che, durante le attività di cantiere, saranno impegnati movieri e personale che permetteranno di realizzare le opere in piena sicurezza sia per l’utenza che per gli operai. I residenti potranno fruire regolarmente degli accessi alle pertinenze private.

Una volta terminata la posa dell’asfalto, per una lunghezza di 1,6 chilometri fino allo stadio, sarà programmata le stessa operazione in direzione opposta (verso Nord).

Foto di repertorio