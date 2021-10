Pallamano, Bologna – Ogan Pescara in diretta: dove vedere la partita

PESCARA – Prossima meta: Bologna. Archiviata la prima pausa stagionale, la Ogan Pescara vede dietro l’angolo il suo prossimo impegno nel campionato di Serie A2. Il calendario del Girone B riserva domani (sabato) la quinta giornata di regular season e, con essa, la delicata trasferta sul campo del Bologna United.

Per i biancoazzurri impegno di grande rilevanza perché il primo utile per ritrovare il sorriso dopo la sconfitta casalinga del turno scorso giunta per mano del Camerano. Uno stop che ha fermato la corsa degli adriatici, fin lì imbattuti grazie ai successi inanellati contro Follonica, San Lazzaro e Verdeazzurro.

I felsinei, domani padroni di casa, non hanno punti all’attivo: da quest’anno nelle mani di coach Emanuele Panetti, la compagine bolognese non ha ancora mosso la propria classifica, ma è proprio sfruttando il secondo turno consecutivo in casa, all’ombra delle due torri, che cercherà di abbandonare il fondo della graduatoria.

Graditi ritorni in casa Ogan per la trasferta bolognese saranno i gemelli Simone e Davide Pellegrini, entrambi a disposizione di coach Michele Mastrangelo per la sfida di domani. Non sono previste ulteriori novità di formazione. Assenti per indisponibilità Ferri nella batteria delle ali, Tornincasa tra i portieri, Pierangeli tra i pivot.

“Andiamo a Bologna per riscattarci dopo la sconfitta di Camerano”, esordisce il tecnico dei biancoazzurri Mastrangelo. “Credo che quella battuta d’arresto, per quanto bruciante, ci sia servita sotto più aspetti: mentale, per riportarci ad un approccio più concentrato e più votato al sacrificio, ma anche sotto il profilo tecnico e tattico perché sono saltate fuori molte criticità che nelle settimane precedenti, grazie ai risultati positivi, avevamo forse un po’ sottovalutato. Mi aspetto un Pescara determinato, carico, desideroso di mettere in mostra il suo potenziale. Abbiamo lavorato per questo in settimana, anche apportando qualche correttivo al nostro gioco, e perciò – conclude – non vediamo l’ora di misurarci con un’avversaria che ha bisogno di punti e in casa sua venderà carissima la pelle”.

Tra Bologna United e Ogan Pescara inizio oggi alle ore 19:30. Dirige l’incontro la coppia Pasqualin-Rossetti. Live streaming sulla pagina Facebook del club emiliano (www.facebook.com/bolognaunited).