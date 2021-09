Fossacesia, riapre alla vaccinazioni la Palestra di Via Primo Maggio

Il 4 e 5 settembre riaprirà il Centro Vaccinale di Fossacesia: saranno somministrate prime dosi senza prenotazione e seconde dosi

FOSSACESIA – Sabato 4 e domenica 5 settembre, riaprirà il Centro Vaccinale di Fossacesia allestito come nei precedenti appuntamenti, iniziati nell’aprile scorso, nella palestra Polivalente di Via Primo Maggio. Nei due giorni, saranno a disposizione 190 secondi dosi di vaccini Pfizer e Moderna e si procederà, inoltre, senza l’obbligo della prenotazione, alla somministrazione di dosi per coloro che intenderanno immunizzarsi.

La struttura sportiva sarà aperta dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

“Stiamo davvero facendo di tutto pur di mettere nella condizione quanti ancora non lo hanno fatto, di vaccinarsi – afferma il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. Mettere a disposizione la palestra Polivalente, ogni volta pretende un impegno organizzativo non indifferente per l’impiego di personale medico, infermieristico e volontari di Protezione Civile. Sono tutte persone che operano gratuitamente, spinte a dare il loro contributo per spirito d’altruismo e per il bene della collettività in un momento così delicato della vita di ognuno di noi e nella speranza che quanto prima si riesca a debellare il virus, che ha creato e continua a creare incertezze e instabilità nelle famiglie. Vincere il Covid è possibile se c’è la volontà di tutti, per questo rinnovo per l’ennesima volta l’invito ad approfittare dell’opportunità della nuova apertura della hub nella Palestra Polivalente e vaccinarsi”.