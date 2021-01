Diretta Palermo – Teramo: ecco dove vedere la partita

Domenica 24 gennaio alle 17.30 si gioca Palermo – Teramo per la 20° giornata del Girone C di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Tra le partite della ventesima giornata del Girone C di Serie C c’é anche Palermo – Teramo, che si giocherà domenica 24 gennaio allo Stadio Renzo Barbera, con calcio di inizio previsto per le ore 12.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Virtus Francavilla e in classifica occupano la nona posizione con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte: 19 reti e altrettanti subiti; nelle ultime cinque partite, hanno un bilancio fatto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte; ha segnato 5 reti e ne ha subito 3.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Il giro di boa 2020/21 del Teramo si è chiuso con la sconfitta esterna di Viterbo, la quarta stagionale. Sette i successi conseguiti nelle prime diciotto gare dalla squadra allenata da Paci, quattro i pareggi, altrettante le sconfitte, 20 le reti fatte (12 interne), 15 quelle subite (11 esterne), con la terza miglior difesa del girone (15 reti al passivo). Nonostante il trend negativo degli ultimi otto incontri (5 pareggi, 3 sconfitte), dal ritorno nella Serie C unica (2014), per i biancorossi questa è la seconda miglior annata, avendo totalizzato 28 punti, dietro ai 33 riferiti proprio a quella già citata (ma con una partita in più allora disputata).

La gara sarà diretta da Eduart Pashuku di Albano Laziale, coadiuvato dagli assistenti, Khaled Bahri di Sassari e Simone Piazzini di Prato, quarto uomo Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 12.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Le probabili formazioni di Palermo – Teramo

Boscaglia, che non potrà contare su Almici e Marconi, dovrebbe optare per un 4-3-3 con Pelagotti in porta, in difesa Somma e Lancini al centro e Accardi e Crivello terzini. In mediana Odjer affiancato da Luperini e Palazzi. In attacco Kanoute, Saraniti e Valente.

Nel Teramo saranno indisponibili Lasik, Minelli, Valentini e gli squalificati Arrigoni e Diakité. Paci dovrebbe optare invece per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Costa Ferreira e Tentardini e al centro Soprano e Piacentini. A centrocampo Mungo e Viero. In attacco come ali Ilari e Santoro, sulla trequarti Bombagi dietro all’unica punta Pinzauti.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Somma, Crivello; Odjer, Palazzi , Luperini; Kanoute, Saraniti , Valente. Allenatore: Boscaglia.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Costa Ferreira, Soprano, Piacentini, Tentardini; Mungo, Viero; Ilari, Bombagi, Santoro; Pinzauti. Allenatore: Paci.