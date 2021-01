Inizio settimana con tempo che andrà progressivamente migliorando. Minime e massime nelle quattro province dal 25 al 27 gennaio 2021

REGIONE – Dopo un fine settimana perturbato, il tempo tenderà a migliorare progressivamente mentre le temperature subiranno un brusco calo. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 25, 26 e 27 gennaio 2021. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 25 gennaio

Una rapida perturbazione interesserà la Regione, determinando una passata di piogge e rovesci da Ovest verso Est tra mattino e pomeriggio. Temperature in ulteriore calo, specie in quota, neve in genere dai 700-1200m . Venti sostenuti tra Libeccio e Maestrale. Mare mosso o molto mosso.

Martedì 26 gennaio



Alta pressione in graduale espansione. Temperature in netto calo nei minimi, con diffuse gelate, specie sulle valli interne. Venti fino a sostenuti di Maestrale con rinforzi sulle coste. Mare mosso o molto mosso al largo.

Mercoledì 27 gennaio

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 650 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (25, 25 e 27 gennaio)

PESCARA

LUN – min 4° max 11°

MAR – min 4° max 8°

MER – min 3° max 9°

CHIETI

LUN – min -1° max 10°

MAR – min 0° max 5°

MER – min 3° max 8°

TERAMO

LUN – min 0° max 8°

MAR – min 0° max 7°

MER – min -3° max 7°

L’AQUILA

LUN – min -2° max 4°

MAR – min -5° max 3°

MER – min -6° max 3°

