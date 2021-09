A Palazzo Tilli presentata la nuova associazione “Casoli tra i borghi”

Obiettivo: valorizzare e promuovere la città e il territorio dopo l’importante ingresso tra “I Borghi più belli d’Italia”

CASOLI – É nata ufficialmente l’Associazione di promozione sociale (APS) “Casoli tra i borghi”, presentata ieri dalla presidente Antonella Allegrino sulla terrazza di Palazzo Tilli, la dimora storica che di proprietà della stessa imprenditrice. L’obiettivo é quello di valorizzare e promuovere la città e il territorio di Casoli (Chieti) dopo l’importante ingresso tra “I Borghi più belli d’Italia”.

Per Casoli si è trattato del secondo importante appuntamento: il 18 agosto scorso, infatti, il presidente nazionale de “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi ha consegnato la bandiera dell’associazione al sindaco Massimo Tiberini, alla presenza di Antonio Di Marco, presidente regionale Abruzzo e Molise.

“Abbiamo raccolto l’invito di Fiorello Primi a condividere la responsabilità di tutelare il borgo – spiega Antonella Allegrino – Salvaguardare il territorio, migliorarlo e farlo conoscere non spetta solo all’amministrazione comunale. I cittadini, gli operatori economici, sociali e culturali possono dare un proprio contributo al mantenimento e al miglioramento dei requisiti che hanno reso possibile l’entrata di Casoli tra i borghi più belli d’Italia. Come ha detto Primi, l’ingresso in questa associazione non è un punto di arrivo, ma di partenza per arrivare a un’adeguata valorizzazione della città, del suo territorio e delle sue peculiarità. ‘Casoli tra i borghi’ vuole diventare una realtà che, insieme alle altre che operano da diversi anni in vari settori, intende dare un valido apporto al raggiungimento di questo risultato. Ci confronteremo con le istituzioni, gli operatori economici, commerciali, sociali, culturali e i rappresentanti religiosi. Come prima attività proporremo ‘I caminetti a Palazzo’, una serie di incontri in cui analizzeremo le caratteristiche e le particolarità del territorio che consentono di alimentare l’ ‘ambizione’ di Casoli di restare tra i borghi più belli d’Italia. La sede dell’APS è a Palazzo Tilli, una realtà che ha dato un contributo significativo al conseguimento dell’importante riconoscimento”

Al termine della presentazione dell’associazione, si è tenuto il concerto “Acustico napoletano” con i vocalist Valentina Coletti e Fabio Luongo che hanno proposto brani classici della grande tradizione partenopea.

Per visite su prenotazione a Palazzo Tilli: 342.5501354.