Festival della Melodia a Chieti 2021, vince Giada Serraiocco

La vincitrice su palco: “Dedico il primo posto alla mia famiglia e alla città in cui vivo che amo profondamente”

CHIETI – È una teatina la vincitrice del Festival della Melodia che ieri ha fatto tappa a piazzale Marconi nell’ambito degli Eventi Scalini. Si tratta di Giada Serraiocco, alle prese con l’impegnativo brano di Adele “Skyfall”. A premiarla con il lasciapassare per l’epilogo nazionale di Sanremo, è stato il vicesindaco Paolo De Cesare, al termine di una vera maratona musicale presentata da Paolo Minnucci, con 16 artisti in gara e un cast di ospiti di primo piano, dai vincitori nazionali della rassegna come Iacopo Ligorio e Maurizio Tocco, alla cantante lirica Laura Surricchio e all’interessante proposta della casa discografica Mea Record, Silvia Chiulli.

“Vincere nella mia città è stata la soddisfazione più grande della mia vita dal momento che la gara è stata di un livello tecnico molto elevato – ha detto alla fine Giada Serraiocco – dedico il primo posto alla mia famiglia e alla città in cui vivo che amo profondamente”.

“Siamo lieti che Chieti abbia portato fortuna alla vincitrice – commenta il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – ha una voce splendida e vogliamo considerarlo di buon auspicio per il futuro degli eventi e dei talenti teatini”.

La giuria ha assegnato altri premi a Valentina Cupido con il brano “Greatest love of all” di Whitney Houston e alla giovanissima Sofia Bevilacqua con “Bond to you” di Christina Aguilera.

Il premio della giuria “Pierangelo Bertoli” e della critica “Ivan Graziani” sono andati, nell’ordine: a Federica Colanzi con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla e a Greta Di Michele con “Love on the brain” di Rihanna. Voci di buon lignaggio artistico sono state anche quelle di Vittoria, Simone D’Annibale, Ema Voice e Marco Di Vita.

Ai premiati sono andati con il Trofeo Aeterna anche i cappellini originali dello storico successo sanremese del 2007 di Piero Mazzocchetti.