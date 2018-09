Padova – Pescara, i convocati della partita

Lunedì sera ghiotta occasione per il Delfino di raggiungere la vetta della classifica in caso di successo. I giocatori convocati dai due mister

PADOVA – Serata dal sapore speciale quella di lunedì 1° ottobre quando alle ore 21 il Pescara sarà di scena a Padova. Un posticipo, quello della 6° giornata che potrebbe regalare la prima posizione in classifica alla squadra di Pillon in caso di successo. L’attuale capolista, l’Hellas Verona infatti ha perso la sua prima gara stagionale a Salerno e potrebbe essere scavalcata in classifica. Anche il Benevento potrebbe superare gli scaligeri in caso di successo questa sera contro il Foggia in casa. I biancazzurri però hanno al momento un punto in più in classifica della squadra campana che ha però il vantaggio di aver disputato una gara in meno. I due tecnici hanno scelto i convocati per la partita.

Pillon ha sottolineato come c’è l’idea di confermare la squadra che ha fatto molto bene contro il Crotone in occasione del turno infrasettimanale. Dalle due dichiarazioni della vigilia due sembrerebbero i dubbi da sciogliere ancora nell’undici da mandare in campo. Ricordiamo che il match sarà diretto dall’arbitro Manuel Volpi di Arezzo coadiuvato da Grossi e Fiore, quarto ufficiali Piccinini. Sfogliando il calendario del Pescara è importante sottolineare come dopo questa sfida ci sarà un altro big match all’Adriatico ovvero contro il Benevento, una delle squadre più attrezzate per la promozione diretta in A. Per tutti i tifosi biancazzurri che non potranno partecipare alla trasferta ricordiamo che in questo sito si potrà seguire LIVE l’incontro con diretta della 20:15 quando saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Padova – Pescara, i convocati

PADOVA

PORTIERI: 12 Favaro, 22 Merelli, 1 Perisan

DIFENSORI: 23 Cappelletti, 13 Capelli, 6 Ceccaroni, 3 Contessa, 20 Ravanelli, 33 Salviato, 5 Trevisan, 14 Zambataro

CENTROCAMPISTI: 25 Belingheri, 15 Broh, 35 Mandorlini, 18 Mazzocco, 8 Minesso, 7 Pulzetti, 4 Serena

ATTACCANTI: 27 Bonazzoli, 28 Capello, 26 Cisco, 38 Clemenza, 9 Guidone, 21 Marcandella, 10 Sarno

PESCARA

PORTIERI: 1 Fiorillo, 12 Kastrati, 21 Farelli

DIFENSORI: 14 Balzano, 2 Campagnaro, 31 Ciofani M., 3 Del Grosso, 15 Elizalde, 13 Fornasier, 5 Gravillon, 23 Perrotta

CENTROCAMPISTI: 16 Brugman, 25 Crecco, 10 Machin, 8 Memushaj, 28 Melegoni, 20 Palazzi, 30 Kanoute’

ATTACCANTI: 26 Antonucci, 11 Capone, 19 Cocco, 29 Del Sole, 7 Mancuso Leonardo, 19 Marras Manuel, 9 Monachello