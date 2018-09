San Giovanni Teatino, al via corsi di lingua inglese

La Giunta comunale, dopo l’ottimo riscontro dell’anno precedente, su proposta dell’assessore Elia, li attiva anche per l’a.s. 2018/2019. Inizio corsi il 16 ottobre

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Comune di San Giovanni Teatino organizza Corsi di lingua inglese, per tre livelli (elementare, intermedio e avanzato) di 40 ore con la possibilità di sostenere l’esame per la Certificazione del proprio livello.

“L’Amministrazione Marinucci vuole così garantire il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale a tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione” ha dichiarato l’assessore Maria Rosaria Elia, richiamando quanto previsto dallo Statuto comunale e sulla scorta del principio di sussidiarietà enunciato dall’art.118 della Costituzione, illustrando la proposta poi deliberata all’unanimità dalla Giunta comunale.

“Da diversi anni l’amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – organizza corsi d’inglese di gruppo. Sono promossi e sostenuti perchè fanno acquisire le competenze di base, arricchiscono il patrimonio d’istruzione personale, consentono di perfezionale le abilità di lettura e scrittura in lingua straniera migliorando l’autonomia comunicativa in lingua”.

“I corsi, terminati lo scorso giugno, avevano registrato un massiccia partecipazione, gratificando l’intuizione e gli sforzi del mio assessorato, tanto che – aggiunte Elia – tutti i corsisti avevano manifestato l’interesse a proseguire con l’alfabetizzazione avviata nell’anno scolastico 2017/2018″.

Per partecipare al nuovo corso è necessario consegnare, entro il 12 ottobre 2018, il modulo d’iscrizione (disponibile presso il Servizio Cultura del Comune oppure scaricabile dal sito istituzionale www.comunesgt.gov.it) all’Ufficio Protocollo del Comune o inviandolo per mail a ufficio.cultura@comunesgt.gov.it o a info@britishschoolpescara.it.

Al modulo va allegato il bollettino dell’avvenuto pagamento di 150 euro che comprende il costo del corso e di tutto il materiale didattico.

“Il corso di inglese – spiega l’assessore Elia – sarà effettuato da docenti esperti e avrà la durata di 40 ore ripartite su due incontri settimanali con lezioni frontali, in giornate da stabilire in base alle richieste e alle esigenze organizzative. I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti per ciascun livello e saranno preceduti da un test d’ingresso online. E’ richiesta la frequenza obbligatoria delle lezioni frontali, con un numero di assenze non superiori al 30% delle ore di corso, superato il limite non sarà rilasciato l’attestato di frequenza. Sarà inoltre possibile accedere alla certificazione internazionale, accordandosi direttamente con la scuola di lingua”.

L’inizio dei corsi è previsto martedì 16 ottobre 2018.

Il Comune di San Giovanni Teatino metterà a disposizione i locali per l’espletamento dei corsi, presso la Scuola Civica Musicale “San Giovanni Teatino”. Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il servizio cultura del comune, tel. 085.44.44.6214 in orario d’ufficio o inviare mail a ufficio.cultura@comunesgt.gov.it.