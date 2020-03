Ovidio Colantonio coraggioso sottufficiale di Carabinieri

Ebbe un ruolo importante nella Resistenza romana. Era nato a Tufillo in provincia di Chieti nel 1914

TUFILLO – Ovidio Colantonio nacque a Tufillo, in provincia di Chieti, nel 1914 da Romeo (nato a Tufillo il 6 dicembre del 1889 da Giuseppe trentacinquenne “calzolaio” e Girolama Ciccarone “donna di casa”) e da Domenicamaria Del Papa (nata a Tufillo il 16 novembre del 1890 da Luigi ventinovenne “mugnaio” e Maria Giuseppa Barisano). Ovidio scelse la carriera militare e soprattutto quella divisa che aveva sognato, sin da piccolo, di indossare: quella di Carabiniere. Superò brillantemente il corso sottoufficiali dell’Arma. Nei giorni tragici della occupazione tedesca era di stanza a Roma. Si trovò a divenire un importante protagonista della Resistenza romana.

Ovidio Colantonio, con grande rischio personale, operò a Roma durante l’occupazione tedesca della città fino alla liberazione della stessa da parte degli Alleati. Ecco la motivazione con la quale gli assegnarono medaglia ed encomio: “Sottufficiale dei carabinieri, organizzava una squadra di militari dell’Arma sfuggiti alla cattura in seguito ad occupazione delle caserme della Capitale, inquadrandola in una banda armata che operava nel fronte della resistenza. Per lunghi mesi, incurante dei rischi cui si esponeva, portava a termine brillantemente importanti missioni operative trasfondendo ai propri uomini il coraggio e spirito combattivo. In ogni circostanza dava prova di sprezzo del pericolo, assoluta dedizione alla Patria ed attaccamento alla causa nazionale. – Roma, ottobre 1943 – 4 giugno 1944”.

Nella foto: alla testa delle truppe americane entrarono nella Capitale i Carabinieri.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”