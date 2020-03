Andrea Pietrangeli presenta il libro “Contemplazione” oggi a Montesilvano

MONTESILVANO – Domenica 1° marzo presso Olis Eventi in via Via Toscanini, 14 a Montesilvano dalle 19 ci sarà la presentazinoe del libro “Contemplazione – Storie di paura e coraggio” di Andrea Pietrangeli. L’autore, descrivendo il suo 5° libro, parlerà del suo cammino di leggerezza nel riscoprire il sé bambino giocoso e aperto alla spontaneità della vita. Attraverso il racconto di storie mozzafiato e un vivere con incoscienza e fiducia, si può andare a caccia della propria paura con il coraggio di mostrare le proprie vulnerabilità. Re-imparare a farsi trasportare dalla vita senza affanni. Ingresso libero

TRAMA

Si può giocare con la morte dentro di sé fino a esorcizzare la grande paura che rappresenta questo passaggio? La sfida di questo libro è tutta nella veridicità degli accadimenti narrati. Gesti eroici ed eclatanti? No, spesso solo atti di fuga, paure mal controllate e fallimenti che inevitabilmente conducono a un successo vitale, perché la paura della morte “in realtà è solo paura della vita”. Atti di coraggio e momenti di paura si alternano in una lettura veloce, che conquista subito l’attenzione e apre la mente a intuizioni preziose e liberatorie. Un libro che non ha pretese dottrinali e che si allontana decisamente da ogni verità precostituita, per avvicinarsi al mistero insondabile della vita con la gioia di un bambino giocoso, e per questo già protetto.

CHI É ANDREA PIETRANGELI

Artista polifunzionale, Andrea nasce a Roma e dopo molte esperienze di palco da musicista e cantautore inizia un suo personale percorso con studi di filosofia, spiritualità e psicologia, alla ricerca della sua coscienza, per incontrare nuovamente il se stesso bambino più libero, giocoso e leggero.. Compie viaggi nel Sinai, in India, alle Maldive e dopo moltissime condivisioni come relatore, conduce negli anni numerose conferenze e laboratori in Italia.

Intraprende l’attività di scrittore, ad oggi con ben cinque libri al suo attivo. Nel 2011 nasce il suo primo libro di saggistica, Manuale di Risveglio. Nel 2013 pubblica RiEvoluzione – Romanzo alchemico, il primo della sua trilogia di romanzi con un padrino d’eccezione come Alejandro Jodorowski. Nel 2014, nel giro di pochi mesi, “RiEvoluzione” diventa primo in classifica nelle vendite on line. Nel 2016 un richiamo dall’India porta Andrea ad avventurarsi da solo per un viaggio incredibile, si ritrova a un passo dalla morte a contatto con un virus, argomento che troverà ampio spazio nel suo terzo libro InCarnAzione – Romanzo Cosmico. Per presentare il libro compie una camminata a piedi da Roma a Milano sulla Via Francigena: 45 giorni di cammino in solitaria e in gruppo. Quest’esperienza diventa il documentario “IO SIAMO IN CAMMINO”

Nel 2017 Esce LiberAzione – Romanzo animico con la prefazione di Franco Battiato. Per questo libro, l’ultimo della trilogia, l’autore vive la prova iniziatica delle tre notti di bosco. Intanto, sempre nel 2017 ”InCarnAzione” diventa Best Seller e raggiunge il primo posto delle vendite on line. La data del 27 luglio 2017 testimonia un suo intervento a Montecitorio, in occasione della sua partecipazione al progetto Portatori di Unicità per presentare anche il suo successivo seminario presso l’Università La Sapienza di Roma.

Dal 2017 ha vissuto per circa 14 mesi a Fuerteventura – isola principale delle Canarie – organizzando ritiri in contatto con gli elementi e riat-tivazione del corpo nella natura. Dopo una collaborazione da inviato con Radio Crik Crok scrive il suo quinto libro: Contemplazione – Storia di paura e coraggio, un romanzo che racconta molti episodi particolari realmente accaduti nella vita dell’autore.