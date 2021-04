Otto nuovi salici piangenti donati al Parco di Villa Sabucchi

Masci: “Pescara è oggi una città che viaggia in modo spedito verso la sostenibilità, e penso allo sviluppo di una mobilità sempre più a impatto zero”

PESCARA – “Otto nuovi salici piangenti arricchiscono da oggi il Parco di Villa Sabucchi a Pescara, donati dai soci del Lions Club Pescara ‘Flaiano’. Una cerimonia semplice eppure straordinaria che, ancora una volta, ha testimoniato il ruolo di assoluto rilievo che rivestono i Club Service quando si pongono accanto alla pubblica amministrazione nell’interesse della città”. Lo hanno detto il sindaco di Pescara Carlo Masci e il Presidente della Commissione Ambiente Ivo Petrelli che oggi hanno ricevuto l’omaggio dei soci del Lions, con il Presidente Giovanni De Massis e con l’assessore delegato del Comune di Montesilvano Sandra Santavenere, alla presenza, tra gli altri, dei rappresentanti della Laad che gestiscono il Parco su appalto del Comune di Pescara.

“Quando il Lions Club ‘Flaiano’ ci ha rappresentato, attraverso il Presidente Petrelli, di voler omaggiare la città piantando otto nuovi alberi in uno dei parchi più straordinari e frequentati che abbiamo a Pescara, la risposta dell’amministrazione comunale è stata immediatamente positiva – ha commentato il sindaco Masci -. Pescara è oggi una città che viaggia in modo spedito verso la sostenibilità, e penso allo sviluppo di una mobilità sempre più a impatto zero, tesa a salvaguardare l’ambiente, attraverso misure che sono la conseguenza di discorsi e ragionamenti che coraggiosamente abbiamo cominciato vent’anni fa, tra le proteste di chi non ci credeva o bollava come assurdi i progetti di isole pedonali, zone a traffico limitato o mezzi di trasporto elettrici al posto dei vecchi autobus. Oggi tutto questo è realtà e con coraggio andiamo avanti, tanto che Pescara è candidata a conquistare la Bandiera Blu, che non è solo un marchio doc per un mare pulito, ma è una filosofia di vita, è quel bollino di qualità che certifica l’attività amministrativa di un territorio che mette l’ambiente al primo posto delle proprie priorità, che sa pensare green. E quando associazioni e Club Service come i Lions ci proporranno iniziative in tal senso potranno sempre contare sulla presenza, al loro fianco, della nostra amministrazione comunale”.

“La tutela dei nostri parchi e delle nostre aree verdi sono un obbligo istituzionale e morale per la nostra maggioranza di governo – ha aggiunto il Presidente Petrelli -. Sin dal nostro insediamento, in modo costante, effettuiamo giri di ricognizione e di verifica su tutti i 62 spazi verdi aperti al pubblico sul territorio, per ascoltare i cittadini, raccogliere segnalazioni e programmare interventi di manutenzione straordinaria. Appena nei giorni scorsi con l’Ufficio Verde abbiamo iniziato l’installazione di nuovi giochi, un lavoro progressivo che realizzeremo ovunque, così come stiamo portando avanti i bandi per l’affidamento esterno della gestione dei parchi più grandi dopo aver apportato una piccola modifica al regolamento al fine di renderli interessanti ai potenziali candidati. Parchi che andremo a dotare a breve di impianti di videosorveglianza al fine di renderli spazi completamente sicuri per l’utenza. Oggi la donazione ricevuta si sposa perfettamente con la nostra azione amministrativa, e soprattutto dimostra l’attenzione delle forze sociali del territorio e del Terzo settore nei confronti di un parco, Villa Sabucchi, che è sicuramente un fiore all’occhiello della città”.