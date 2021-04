Mobility Management e Mobilità Ciclistica, presentazione del libro online

Il 30 aprile alle ore 17.30 sulla Piattaforma GoToMeeting presentazione del volume di di Raffaele Di Marcello

TERAMO – Venerdì 30 aprile, ore 17.30, Piattaforma GoToMeeting: appuntamento da non perdere per la presentazione del libro “Mobility Management e Mobilità Ciclistica” di Raffaele Di Marcello. Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Teramo, nonché esperto di mobilità ciclistica, compontente di diversi tavoli di lavoro locali e nazionali e ricercatore del Centro Studi della FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Di Marcello è da anni uno dei più attenti osservatori delle dinamiche della mobilità sostenibile nel nostro Paese.

Nel suo nuovo libro, Di Marcello analizza la figura del Mobility Manager, soggetto fondamentale per l’adozione di forme di mobilità ambientalmente più sostenibili ed efficienti nell’ambito dei luoghi di lavoro e degli istituti scolastici, che però, pur essendo obbligatoria non viene ancora presa in seria considerazione e non gode di normativi adeguati per portare avanti la propria missione.

Un volume che, oltre ad indagare le regolamentazioni vigenti in materia, esplora il rapporto tra l’attività del Mobility Manager e la promozione dell’uso della bicicletta quale strumento di incentivazione della mobilità sostenibile e di una migliore qualità della vita e dell’ambiente, cercando di fornire un supporto a chi è investito da questo importante ruolo. Un tema che, alla luce del nuovo decreto annunciato, per questa settimana, dal Ministro Giovannini per rendere obbligatoria la figura per le città oltre i 50.000 abitanti e per le imprese oltre i 100 addetti, appare ancora più importante.

Durante la presentazione interverranno il Vicepresidente WWF Italia, Dante Caserta; il Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, Francesca Garzelli; il Presidente FIAB Italia Alessandro Tursi e il Presidente FIAB Teramo, Gianni di Francesco.

Per partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/875390685