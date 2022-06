“Gli otto amici e la tela dai mille pigmenti” allo Spazio Matta: ecco quando

Attività promosse e organizzate da Artisti per il Matta nel Programma della Presidenza Consiglio Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara

PESCARA – Sabato 4 giugno 2022 alle ore 18.00 presso Spazio Matta Pescara andrà in scena “Gli otto amici e la tela dai mille pigmenti”, a conclusione delle attività di uno dei laboratori multidisciplinari di teatro, arti visive, arti plastiche pensati e realizzati per i bambini “Se l’altro fossi io”, realizzato nel programma WAM (Workshop Artistici Matta).

Il laboratorio, ideato e condotto da Jörg Grünert e Cam Lecce con “Gli otto amici e la tela dai mille pigmenti” racconta l’incredibile avventura di un gruppo di ragazze e ragazzi e dei loro amici burattini che viaggiano attraverso lo spazio/tempo per scoprire l’arcano che rende mutevole un antico raro quadro che causa la morte di coloro che ne vengono a contatto. Grazie al coraggio, alla solidarietà e alla loro intelligenza i nostri eroi riescono a superare tutti gli ostacoli, a scoprire il mistero dei pigmenti velenosi del quadro, a creare un antidoto per porre fine a questo rischio, e continuare così i loro studi per la salvaguardia della salute del mondo.

In scena saranno presenti come protagonisti insieme con i minori anche i burattini da loro costruiti durante il laboratorio secondo la tecnica dell’upcycling che è quella di “salvare” oggetti o stoffe che altrimenti sarebbero stati gettati, dando loro una seconda vita. Inoltre si potranno ammirare i dipinti realizzati durante le attività.

WAM è un programma di laboratori aperti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo livello, per imparare a fare musica, teatro, danza e cinema divertendosi insieme agli altri. I corsi sono condotti da artisti professionisti con lunga esperienza nella didattica dei linguaggi artistici. Le attività pedagogiche propongono una cultura artistica non accademica, basata su un apprendimento cooperativo attraverso momenti di reciproco scambio e confronto. La modalità dei laboratori è quella degli incontri di gruppo con l’obiettivo di stimolare il benessere individuale; l’opportunità di esprimersi con la propria creatività all’interno di un gruppo sviluppa, infatti, l’autostima e la capacità di socializzazione.

La metodologia è graduale, ovvero adeguata ai bisogni e alle capacità di partenza, favorendo così un contesto “senza giudizio” e sereno per l’apprendimento, dove l’inclusione è un valore necessario per una crescita globale dei ragazzi.

Il programma “Se l’altro fossi io”, laboratorio multidisciplinare di teatro, arti visive e arti plastiche si basa sull’idea del gioco con l’arte, con il teatro, la musica, la danza per sperimentare le possibilità espressive e creative scoprendo come raccontare storie con il corpo, la voce, la pittura, il suono e il movimento.

Ciascun partecipante potrà esplorare i linguaggi artistici per essere protagonista di storie da rappresentare e da condividere insieme con gli altri. La dimensione del gioco favorisce la socializzazione, la scoperta della dinamica del movimento e dei linguaggi non verbali, delle intelligenze multiple, delle attitudini e abilità manuali e strumentali, della coordinazione psico-motoria attraverso tecniche pre-espressive e teatrali, tecniche di drammatizzazione, tecniche di scrittura creativa, tecniche di disegno, di pittura, di scultura, di illustrazione. Il laboratorio è rivolto a tutti i minori interessati.

Ingresso gratuito.

INFO E PRENOTAZIONI: prenotazioni@spaziomatta.it – tel: 327 8668760