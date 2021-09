Ortona, tre minorenni arrestati per concorso di reati ai danni di coetanei

Le accuse mosse nei loro confronti sono, a vario titolo, di concorso in stalking, tentata rapina e lesioni personali aggravate

ORTONA – I Carabinieri della compagnia di Ortona hanno tratto in arresto tre minori del posto, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari del collocamento in comunità e della permanenza in casa emesse dal gip del tribunale per i minorenni dell’Aquila su richiesta della locale procura per i minorenni; un quarto adolescente è indagato in stato di libertà. Le accuse sono, a vario titolo, di concorso in stalking, tentata rapina e lesioni personali aggravate.

I fatti risalgono allo scorso mese di maggio quando la gang aveva aggredito due adolescenti, che poi, accompagnati in caserma, avevano avuto il coraggio di denunciare i soprusi subiti.

Le indagini hanno accertato che i quattro, in più episodi, singolarmente o insieme, si erano resi protagonisti di veri e propri atti violenti nei confronti dei coetanei, così come più volte avevano sporcato le vie del centro di Ortona.

Riconosciuta la gravità indiziaria, il procuratore ha richiesto al gip la misura cautelare e oggi tre di loro sono stati tratti in arresto e collocati uno presso una comunità di recupero della provincia egli altri due presso le rispettive abitazioni.