Ortona, Palazzine Ater: Di Nardo su interventi tempestivi

ORTONA – “Desidero ringraziare il presidente dell’Ater di Chieti-Ortona, Antonio Tavani, per essersi attivato con prontezza, determinazione e competenza, in seguito al cedimento di alcune colonne portanti che purtroppo, la notte scorsa, ha interessato una palazzina, in piazza 28 dicembre, nel quartiere Fontegrande”. Così Angelo Di Nardo, capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Lega e lista Libertà e Bene Comune per Ortona, in riferimento all’episodio che la scorsa notte ha destato paura e preoccupazione in città.

“Nel corso dell’intera giornata di oggi sono rimasto costantemente in contatto con il presidente Tavani – prosegue Di Nardo – che fin da ieri notte, quando è stato lanciato l’allarme, si è immediatamente attivato per organizzare tutti i sopralluoghi e le operazioni di verifica necessarie, subito dopo essersi assicurato che tutti i residenti coinvolti fossero stati messi in sicurezza e avessero trovato riparo”.

L’esponente del centrodestra ortonese esprime inoltre “apprezzamento” per la decisione assunta da Tavani “di estendere l’attività di controllo anche agli altri immobili Ater, nella zona di Fontegrande, al fine di compiere una ricognizione completa ed eventualmente porre in essere tutti gli accorgimenti utili a garantire la sicurezza degli edifici”.

Di Nardo si dice “certo che sarà compiuto ogni passo necessario per accertare le cause dell’accaduto”. Al riguardo il presidente dell’Ater ha chiesto di acquisire tutta la documentazione urbanistica riguardante la prima realizzazione delle palazzine. “Sulla base dei primi rilievi – osserva il capogruppo del centrodestra – sembra che non emergano correlazioni tra l’accaduto e i lavori effettuati di recente, ma naturalmente dovranno essere i tecnici a certificarlo e il presidente Tavani ha già chiarito di essere intenzionato ad andare fino in fondo”.

In conclusione Di Nardo tiene a ringraziare anche “il personale delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, tempestivamente intervenuto per fronteggiare l’emergenza”.