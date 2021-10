Fossacesia partecipa all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”

Il 10 ottobre “Qualcuno la raccoglierà” con raccolta dei rifiuti sulla panoramica che parte dall’Abbazia di San Giovanni in Venere

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia, nell’ambito della 29esima edizione di “Puliamo il mondo”, la campagna di volontariato ambientale, promossa da Legambiente, in collaborazione con la Rai e patrocinata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, organizza per il prossimo 10 ottobre, l’iniziativa ‘Qualcuno la raccoglierà’, alla quale aderisce anche la EcoLan di Lanciano. L’area scelta per la raccolta dei rifiuti abbandonati è la strada panoramica che dall’Abbazia di San Giovanni in Venere conduce verso Fossacesia Marina e la Costa.

“E’ una iniziativa che vuole richiamare tutti alla responsabilità verso l’ambiente, scoraggiare i comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, presentando l’evento-. Per fortuna a Fossacesia i casi di abbandono di spazzatura o altri tipi di materiale sono pochi ma ciò non deve portarci ad abbassare la guardia. L’Amministrazione Comunale da me guidata ha sempre posto al primo posto i temi legati all’ambiente, che coinvolgono tutti, indistintamente. Abbiamo formato Ispettori Ambientali che insieme alle forze dell’ordine e alla EcoLan, che attraverso i suoi servizi è sempre vicina ai cittadini, abbiamo raggiunto ottimi risultati, tra i migliori in Abruzzo sulla raccolta urbana dei rifiuti”. Dal canto suo, il Consigliere delegato all’Ambiente, Umberto Petrosemolo, nonché Ispettore Ambiente, afferma che “la partecipazione alla campagna organizzata e promossa da Legambiente, alla quale il nostro Comune ha sempre aderito in modo convinto e attivo prestando la propria collaborazione, diventa anno dopo anno sempre più importante perché è dai semplici gesti quotidiani che arriva il contributo decisivo. Rientra nella nostra azione tesa a diffondere conoscenza e cognizione su come ognuno possa contribuire in modo corretto a smaltire i rifiuti e preservare il nostro territorio”. Alla giornata del 10 ottobre prossimo, che prenderà il via alle ore 9:30, sono stati invitata a partecipare i cittadini. Ritrovo nell’area antistante l’abbazia di San Giovanni in Venere.