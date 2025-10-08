Oro verde ad Archi: olio, cucina wild e tradizioni abruzzesi

ARCHI – L’Abruzzo con le sue eccellenze è il protagonista dell’evento “Oro verde, un viaggio sensoriale nel mondo dell’olio” che si tiene venerdì 10 ottobre ad Archi, in provincia di Chieti. Un’interessante iniziativa in cui l’olio extra vergine d’oliva, prodotto principe del territorio, incontra la cucina wild del noto chef abruzzese Davide Nanni.

La location dell’evento è il Frantoio Colle Raro, che si trova in Contrada Fara d’Archi, zona collinare del paese storicamente vocata alla produzione di olio.

L’iniziativa si apre alle 18 con il percorso sensoriale alla scoperta delle caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine d’oliva, guidato dal sommelier Fabio Marchetti, abbinato alla presentazione del frantoio, che nasce da un’antica tradizione di famiglia che da ben quattro generazioni si dedica all’arte della produzione olearia e lo fa con una passione e una dedizione che danno vita ad un prodotto di altissima qualità.

A seguire, alle 20.30, lo show cooking di Davide Nanni che presenta una sua ricetta firmata per l’occasione. Chef Nanni, così è conosciuto in tv, dove collabora con Antonella Clerici, e su internet, con i suoi 400 mila followers su Instagram e oltre 100mila su TikTok, gestisce il ristorante di famiglia “Locanda Nido dell’Aquila” a Castrovalva, frazione di Anversa degli Abruzzi, nell’Aquilano. Dalle sue famosissime ricette wild, preparate in mezzo ai boschi delle montagne abruzzesi, alla pubblicazione nel 2024 del suo primo libro “A sentimento”, la sua passione genuina per l’Abruzzo e i suoi sapori approda venerdì prossimo ad Archi, piccolo paese dell’entroterra abruzzese dedito da sempre alla produzione di olio. A dimostrarlo i numerosi produttori presenti sul territorio e l’adesione del comune all’associazione nazionale Città dell’Olio.

L’evento si chiude con una cena sotto le stelle a cura dello chef abruzzese Antony Zinni che propone un menu composto da piatti che nascono dal connubio tra le materie prime della terra d’Abruzzo e una visione contemporanea del gusto e arricchito dalla ricetta inedita, presentata dello chef Davide Nanni durante lo show cooking. La cena è allietata dalla musica dei DL show event.

A completare il parterre degli ospiti, JustGiò, content creator abruzzese nota sui social per il suo slogan: “E che fai non ci vai?”. L’influencer nei suoi famosi reel dà voce alle tradizioni e alle storie abruzzesi, e non solo, raccontando curiosità, luoghi, sapori e posti da visitare.